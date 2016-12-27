刘挪薇：原油上行动能较足后市看涨，12.27晚间操作建议 [复制链接]

刘挪薇：原油上行动能较足后市看涨，12.27晚间操作建议



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



每一个发奋努力人的背后，必是有加倍的赏赐。莫要去找借口失败，只找理由成功。生活总是会给人烦恼，人生无完美，曲折亦风景。人生的意义是不断的追求。不要等错过了才悔恨，不要等老了才怀念。时光一去不回头，抓住每一个当下，再苦再累也要奋力飞翔。





12.27市场资讯：



在石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成10多年来首次全球限产协议之后，分析师普遍看涨2017年的油价。但这也令OPEC明年面临一个挑战：在提升油价的同时，如何不触发页岩油的卷土重来。



在今年初产油国释放出有意限产的信号后，油价开始逐步向上反弹。随着OPEC与非OPEC本月达成历史性建议，计划在2017年1月起减产180万桶，布伦特原油和美国原油期货本月分别触及每桶57.89美元和54.51美元的逾一年的高位。



此外，OPEC面临的其他挑战还包括美国页岩油的回归，在经历过去三年的动荡之后，随着油价逐步企稳在每桶50美元附近，美国页岩油已经展现出复苏的迹象。分析师指出，尽管今年平均油价29%的涨幅对OPEC国家有利，但同时也会促使美国开采商增加钻井数量。



12.27原油技术面分析：



从原油连续日线图来看，布林带三轨呈多头排序，k线走出阶梯式上行走势，上涨动能较足。日线图收盘重新站上5日线。短期均线向上支撑油价、日图整理看多。目前K线接近此前高点则有收复之势。本周分析依托上周低点52.0附近做临界点看多。



短线图下探回升收复52.70之后形成一波台阶反攻之势。同时15分钟图52.70转换成支撑。顶底突破口。结合小时图54.50高点回落确认已经得到消化。目前重新反转收复下跌失地。挪薇认为本周则有望蓄势破高。小周期经过回踩后上升动能较足。短线挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七 建议依托52.8看震荡上升。



12.27原油操作建议：



1、建议53.00美元附近做多，止损52.70美元，目标53.50—54.00美元附近；



2、建议54.00美元附近做空，止损54.30美元，目标53.00—52.50美元；



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12.27挪薇静待有心人：



人心都是肉长的，我也知道，在场的每一位投资朋友都渴望一路成功，无论是做什么事情，都一样，其实我们做分析的也一样，没日没夜熬通宵盯盘，也希望你们都能赚钱，这样也是我们价值的体现，但是，为什么市场上有很多朋友总是不尽如意呢？





我相信是有很多种原因的，我们没有办法在最低位做个多单，拿到最高位出，谁也不知道会涨多少，但是，要记住，老师给你的有一个明确的思路，给出严格控制风险的方案，那么你用良好的心态去做，稳健获利还难吗？



我们没有百分百的准确率，我有的是一份从不言弃的心和一份对职业的执着。我不是市场最厉害的，但肯定是一位心理素质良好，思路清晰明了负责人的分析老师。站在树上的鸟儿，从来不会害怕树枝断裂，因为它相信的不是树枝，而是它自己的翅膀。相见便是缘分，多一个朋友多条路，在投资路上我相信你需要这样的朋友作伴，无论你现在操作的状况好与否，都可以关注挪薇宫中皓丨刘挪薇财经专栏获取更多的财经资讯和实时行情分析。



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撰写：刘挪薇薇新：lnw6668，中瀚集团首席分析师；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注挪薇。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。

