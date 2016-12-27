[技术分析] 谭灿芸：学会规避邮币卡投资风险，提高收益竟然这么简单 [复制链接]

谭灿芸：学会规避邮币卡投资风险，提高收益竟然这么简单



投资，很多人想走捷径，却失去了美景，很多人想放弃，却退无可退，方向对了其实根本不用怕跑远。就好比爬华山一样，你看着别人的屁股，别人看着你的屁股，别人是你的目标，你是别人的榜样，总有人在你停歇的时候路过，总有人在你坚持的时候休息。投资中过多的人羡慕到达山顶的人，却忘了关注身边一起努力的人，没有人可以让你退缩，除了自己劝自己投降！



对于投资者来说，必须要看到风险和机会的存在。在投资前要先了解清楚市场的发展动态，以及国家的一些调控政策，然后理性去分析问题，从而有效的规避风险，下面谭灿芸老师就来教你怎么避免邮币卡投资风险。



一是可看市场对利空消息的反应。



如果当市场或个票遇利空不跌或低开高走时，可进场买入。



二是看领跌邮票品种的表现。



市场中虽然有很多支邮票邮票品种，但只要仔细辨别，就可以发现，不论上涨还是下跌，每轮行情都存在一定的先后次序。



当补跌的邮票还在调整，领跌邮票品种却已经企稳时，通常表明市场调整已经进入尾声，此时可考虑分批进场;



三是制订计划。



一旦发现市场或个别邮票品种遇利好不涨或冲高回落，就离场避险。



四是选择与邮币卡市场行情相适应的邮票品种。



正如在单边上扬市中，高涨的人气会对利好产生放大效应一样，在震荡的邮币卡市场行情中，人们的恐慌情绪同样会对利空产生放大效应，因此，及时关注相关政策层面的消息，只选择那些因市场系统性风险释放而出现价值低估并且受到政策利好的邮票品种。



五是选择与邮币卡市场行情相适应的投资方法。



在邮币卡市场，要随机应变。当自己买的一支邮票跌的厉害的情况下，要想补救措施，不能一味的补仓，可以从另外一支邮票那里来补差距。



邮币卡市场上的风险我们无法不让它发生，我们只能做到去避免这个风险，把风险和损失降到最低



===邮币卡提高收益的策略===



邮币卡投资本身是存在一定风险的金融投资产品，所以说作为投资者首先要做到的是规避风险，盈利为最终目标，谭灿芸老师觉得邮币卡提高收益的策略就是你不要进去操作的误区，那下面就来看看吧。



其一，重仓操作。自己基本所有的资金都用来买同一只邮票，就像把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，你一次性是可以拿很多走了，可是要承担的风险也同样剧增。一损俱损。



其二，所买的邮票品种过多，持仓过于分散。这样直接导致盈利空间就会比较低。在资金不够充裕的情况下，那自己所能盈利的空间就会比较小。较多的品种从表面来看虽然降低了投资风险，实则是带来了另一隐患，即当暴跌在瞬间发生时，你将无法及时作出反应。



一、冲高减仓：



一天的走势冲高后有下滑的情况!你在高点卖了，再到一个低点接回来!价位走至高位,持仓者将获利部分进行平仓,落袋为安,规避下跌风险。



二、不跳水不买：



票里面的跳水.指的是行情突然下跌，并且跌的很厉害，但“跳水”一词通常指的是大盘。一般跳水分三种情况：



一种是市场走势本来很好，突然由红盘变为平盘或绿盘。



第二种是低开后迅速下滑扩大跌势乃至跌停。



第三种是某支票突然遇到特大利空消息，开盘后以连续跌停方式，造成邮票价格在几天内迅速缩水。



三、横盘不交易：



指的是若某一藏品价格在一段时间内波动幅度小，无明显的上涨或下降趋势，此时最好按兵不动，滇盘状态结束，再看形势进。



邮币卡投资市场本身是既有机遇也有挑战的，看准时机进行交易。



“知识就是力量”这句话相信大家早已耳熟能详，大家应该知道，在投资中，找到一个好老师很重要，但是自己能够具备相关知识更重要。灿芸很早带客户为了解决这个问题，一直在实行客户技术教学指导，主要是应用K线组合预测后市的发展。跟着我一段时间的客户已经学到了很多实际有用的技术，部分客户已经能够独立看盘了，如果你也能意识到自身知识储备的重要请，不妨前来报名学习。



我是谭灿芸，一位愿意陪你风雨兼程的分析师



文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935



