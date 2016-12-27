[长线是金] 张皓晟：如何防范原油经常被反转行情爆仓风险？ [复制链接]

在对大盘或个股进行技术分析时，对走势做形态分析是十分重要的一项工作。一般而言，价格形态都可以被简单划分为两大类型,即反转形态和持续形态。



两种类型的形态有截然不同的技术含义：



反转形态表明目前分析对象的市场趋势正在或即将发生重要的转折，在趋势上将发生方向性的变化;



持续形态则表明市场的趋势在目前的形态变化过程中不会发生变化，原来的趋势和方向仍将会得以延续，目前可能只是一个暂时的休整过程，之前走势中的超买或者超卖现象通过整理形态得以适当修正。



虽然两种形态的分析在操作中都有很强的实战价值，但投资者关注更多的还是反转形态。



因此,准确判断和掌握这些不同的反转形态之前，需要先了解反转形态所必备的几个基本要点：



第一个要点：市场必须在此形态之前存在明显的趋势行情



这是判断任何一个反转形态所必需的前提条件。如果分析对象在该形态前的趋势越模糊,则该形态成为反转形态的可能性就越小。投资者应该注意的是，趋势性行情只包含上升趋势或下降趋势这两种情况，对于横盘震荡整理的无方向性走势，一般不属于反转形态的前提条件。



第二个要点：最重要的趋势线被有效突破



在反转形态的判断上，这是意味着此前较长时间形成的趋势即将出现反转的一个十分重要的信号。从多数较为标准的反转形态来看，在整个形态的完成过程中，都会伴随着前期压力线或支撑线被有效突破的现象发生。



如果在该形态接近完成时还未出现趋势线被有效突破的情况，则该形态极有可能向时间跨度较长的整理形态演化。即使主要趋势线被突破，但如果被突破的时间较晚，则一般情况下不会马上在该形态结束后就发生反转，更有可能的是原来的上升趋势或者下降趋势向横盘整理的格局变化。反转形态的出现有时也仅仅是表明此前趋势的结束，而并不能保证新的趋势会立即形成。



第三个要点：反转形态底部出现



如果反转形态形成在底部位置，那么在该形态出现向上突破的后半段则要求伴随着成交量的逐渐放大，成交量往往在重大阻力位被突破的时候起到关键的作用,量价配合越理想,其可靠性就越强。在向上的整理形态即将结束，反转趋势形基本形成时，多数情况都会同时出现策面或基本面的利好来支持行情的发展。



最后，反转形态的跨度和波动幅度越大，反转形成后所出现的行情变动幅度就越大。形态的跨度和波动幅度是由波动幅度和时间这两个因素来区分的。



一般而言，未来行情的目标位与反转形态的波动幅度和形态的酝酿时间有直接的正向关系。如果形态的酝酿时间较长，波动范围较大，则其后就可能出现较大规模的趋势型行情。



行情就是一个大舞台，不是所有的故事都可以陈述，人是需要的某种信念来激励和约束的，人静而后安，安而能后定，过去，在无憾中微笑，才美丽；博弈，在眼泪中微笑，才多姿；成败，在坚强中微笑，才精彩！



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