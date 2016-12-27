[长线是金] 张皓晟：多头助涨油价升温，晚间现货原油白银操作建议！ [复制链接]

导读：



周二(12月27日)亚欧时段国际油价震荡微涨，美原油2月期货目前交投于53.28美元/桶，布伦特原油3月期货目前交投于56.02美元/桶，新年假期前交投清淡，市场采取观望态度，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国料将在不到一周的时间内开始限产。



消息面：



在石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成10多年来首次全球限产协议之后，分析师普遍看涨2017年的油价。但这也令OPEC明年面临一个挑战：在提升油价的同时，如何不触发页岩油的卷土重来。



然而，OPEC计划最大的威胁可能来自内部，本次尼日利亚和利比亚都获得了减产豁免，如果它们在明年将年产量提高至潜在水平，那么新增的供应将抵消产油国的减产。同时，伊朗也不必像其他OPEC产油国那样减产。



此外，OPEC面临的其他挑战还包括美国页岩油的回归，在经历过去三年的动荡之后，随着油价逐步企稳在每桶50美元附近，美国页岩油已经展现出复苏的迹象。分析师指出，尽管今年平均油价29%的涨幅对OPEC国家有利，但同时也会促使美国开采商增加钻井数量 。



不过，就目前油价走势来看，因受OPEC达成了八年来首份减产协议支撑，油价一度冲破了54大关，现仍受支撑，持续徘徊于53美元高位附近，若明年OPEC履行减产承诺，油价将获支撑走高，且加之原油供应过剩危机的缓解，明年油价涨势将极为可观。



综上所述：很明显油市的提振将在很大程度上取决于供应侧。这间接意味着，关注点在于OPEC与非OPEC减产遵守与页岩油生产情况。总而言之，保持看多，但避免过于炒作。油价料将保持在50至60美元/桶区间内持稳，最终的考验还要等到明年，毕竟我们将看到产油国是否承诺减产，这也将决定明年大宗商品的走向。



原油技术面分析：



原油从周线上看，本周录得一根阴十字星，布林带拐头向上运行，5日均线与10日均线交金叉，下方最低点到达52关口，附图MACD红色动能放量;从日线上看，k线整体运行在53一线附近，布林带呈缩口，5日均线与10日均线走势平缓，油价下方受到布林带中轨的支撑，上方54形成强力压制，MACD红色动能缩量，指标偏弱。本周油价整体处于震荡走势，原油是先一度冲高而后回落的，而上周的走势也是冲高后回落，但上周尾段到本周却依然没有突破前期高点，说明现在行情第二次在测试阻力，张皓晟预计油价下周高开后走一波回落，回落到下方支撑位会展开反弹，然后油价会单边上涨再次试探上方的阻力。现在市场上原油方面的消息近乎销声匿迹，主要就走技术面走势，看价格在高位震荡上行，日间原油看价格小幅回落后继续冲高。下方关注52.7一线的支撑，上方看前高54.0附近的压力，个人建议先看回落的行情。



原油操作建议：



1、53.0美元附近做多，止损0.4美元，目标53.8-54.0美元附近；



2、54.0美元附近做空，止损0.4美元，目标53.0-52.8美元附近；



白银技术面分析：



日线走势图看，K线的整体的趋势向下不变，运行于布林带中轨与下轨之间，布林带张口。指标上，MACD双线死叉后持平运行于零轴下方，绿色动能增量。KDJ三线向下发散，紫线进入超买区，有上升需求。白银四小时线走势图来看，K线整体趋势向下，运行于布林带下轨于中轨之间，布林带口有紧缩的趋势。上方阻力位可关注布林带中轨15.9美元一线，不给银价反弹的机会，下方支撑位可重点关注15.6美元一线。张皓晟综合来看，白银预计会持续的震荡下行，白银高空为主，短多为辅。



白银操作策略：



1、16.0美元附近做空，止损0.2美元，目标看向15.5美元附近；



2、15.6美元附近做多，止损0.2美元，目标看向16.2美元附近；



以上文章由张皓晟指导原创撰稿，文章仅属个人观点(各平台点位不一致，无法一一给出，实时行情关注笔者)以上仅供参考，投资有风险，入市需谨慎，风险自担。



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