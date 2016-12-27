刘挪薇：黄金持续低迷后短线暴涨，12.27晚间操作建议 [复制链接]

刘挪薇：黄金持续低迷后短线暴涨，12.27晚间操作建议



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



静心观水流，冷眼看世态，投资不是一潭死水，偶尔会有一些风吹草动，一路风景一路的歌。行情就是如此，它不断地将礼物送到你的手中，而接不接受就在你自己。当然，机会也不是靠等来的，总是等待机会，就会失去机会。中恒坚持，心态决定了苦与乐，观念决定了成与败，做人越简单，交易就越宁静。





12.27市场资讯：



自今年以来，黄金完成史诗般的过山车行情。上半年，金价自年初从1060美元/盎司起步，一路飙涨至7月1377.5美元/盎司的最高点，涨势是由于市场预计美联储年末加息以及英国脱欧带来避险情绪导致金价不断的上涨。下半年开始走下坡路把上半年的涨幅基本回吐原位，由于美联储终于下定决心加息，美元走势强劲，黄金ETF持仓的减少在多重利空的承压下金价受此影响被打回原形，并再度逼近开采成本价。这有可能对明年的金价将会带来“命悬一线”的人状态。近期由于圣诞假期休市，市场比较清淡现在金价维持在1130附近震荡的走势。



12.27现货黄金技术面分析：



日线上看，近几个交易日金价一直处在短期震荡区间1120-1145美元。指标上，MACD红色动能柱初现，双线水平粘合，KDJ指标有反弹迹象，中期风险偏下行，但也料是出现反转的势头。挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七 从四小时级别来看，如果金价有效突破1145美元阻力，则可能延续反弹。从过去的几次加息经验来看，美联储加息之后的一个月内，黄金下跌的概率较大，但是随后否通常伴随着一次较大幅度的反弹。将金价放大到月线级别来看，黄金在1100美元整数关有较强支撑，该位置是2005年来的上升趋势线。在突破1145后，还得看能够突破1170了，挪薇建议暂时以区间对待。



12.27现货黄金操作建议：



1、1131-1129做多，止损4个点，目标1137-1139；



2、1142-1145做空，止损1146，目标1131一线。





12.27现货白银技术面分析：



综合分析来看，白银自触底后整体维持底部的震荡整理，反弹偏弱势，短线下破15.50也没到时机，预计近期银价会维持震荡偏下行的走势，上周的美联储加息一波跳水加剧了白银价格的下行风险，目前支撑看日低15.76美元，若再创新低料看向15.5美元附近。挪薇建议操作上思路不变，短线关注区间15.7-16.0，在此区间内挪薇薇新：lnw6668建议高空低多为主，以前期的低点15.6一线为支撑，高空为主，短多为辅。



12.27现货白银操作建议：



1、建议16.0美元附近做空，止损0.2个点，目标15.7；破位看15.5一线；



2、建议15.6美元附近做多，止损0.2个点，目标16.00。



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12.27挪薇静待有心人：



现货市场不同于其他金融投资，对于消息面的拿捏相当重要，没有专业的人分析消息，没有相对的技术分析水平，贸然入市，有几个散户不亏损的？但是亏损后要找到办法，失败是成功之母，其实大多数人做生意做投资都没有一开始就成功的。





挪薇宫中皓丨刘挪薇财经专栏 相信包括现在看这篇文章的你，只有通过不段的吸收新的信息，不断的吸取他人建议，不断的学习，才有了你现在的成就。同样，做现货投资也是，没有一入市的常胜将军，只有在不断的盈亏过程中，自己反省，总结出自己的不足，进而改正才是最重要的，市场不可怕，可怕的是你畏惧它。



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撰写：刘挪薇，中瀚集团首席分析师；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注挪薇。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。



