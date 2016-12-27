[长线是金] 势王：12.27美盘建议，天然气多，原油短线多 [复制链接]

投资是一种人生过程，也是一种生活方式，理财是一种快乐的人生享受，也是一种积极的处世态度，更是一个良好的生活习惯。专业成就品质，实力铸就信誉。金融领域，博大精深，每天行情波折不断，机会不断。 消息面分析: 这两天没有重大消息面，原油价格也将在52-54美元区间徘徊。 OPEC部分产油国在过去的减产行动执行层面一直存在着或大或小的作弊行为，这令投资者表示担心。同时，利比亚和尼日利亚获得了减产豁免权，如果这两国产量得到恢复，相信沙特等国的减产负担将会加重，这也将威胁到最终的减产执行力度。 原油行情分析： 日线上看，周五原油录得一根长下影阳线，布林带呈缩口向上运行，K线运行在布林带中上轨之间，上方54形成强力压制，MACD指标红色动能缩量;4小时图上来看，布林带三轨走缓，5日均线与10日均线交金叉运行，K线区间震荡于52.5—53.5附近，受下方52.2位置支撑，附图MACD绿色动能柱缩量，KDJ指标向上发散运行。 势王观点：今日早间油价高开，目前虽有小幅回落，但行情整体呈上行，上方看向53.7阻力，操作上建议低多为主。 12.27晚间原油操作策略 1、下方53做多，止损0.4，目标53.6附近; 2、上方53.7做空，止损0.4，目标53.3附近。 白银行情分析： 日线方面，白银连续三连阴，隔日行情也在走下行通道中，k线上方受到5日均线的压制，布林带呈开口，附图指标MACD死叉向下蔓延，绿色动能放量;四小时方面，隔日行情一直运行在中轨与下轨之间，上方受到中轨的压制，5日均线与10日均线向下发散，MACD红色动能缩量，上方看向15.9阻力位，下方看向15.6支撑。 势王观点：银价在15.9—15.6这一区间震荡下行，整体依然看空，短线下破支撑位也没到时候，预计近期银价会维持震荡偏下行的走势，操作建议高空为主。 12.28白银操作建议： 1、建议16.3美元附近做空，止损0.2个点，目标15.60-15.50； 2、建议15.6美元附近做多，止损0.2个点，目标16.00-16.20。 天然气行情分析： 但是从目前来看，库存方面近两周是持续大减，虽然上周行情反转，但随后还是回归正途，说明现在天然气行情主要仍是多头主导，基本上不出现大的利空是仍要继续上行的。其次，天然气上行主要受的是气候变冷的影响，而此前也是因为此原因而导致上周持续大涨，所以未来一段时间内气温将变得更低，天然气仍有很大的上行空间。 势王观点：天然气不多说，无脑回落多。 12.27晚间天然气操作策略 1.首见5700附近多单进场，损30点，目标5760，破位持有； 2.上破5790并站稳多单进场，损30点，第一目标5850； 文/势王 技术讲座，学习指导，策略布局 唯（指导）信xsxjvx





