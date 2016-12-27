[技术分析] 赵虞人：12.27原油高位震荡，原油欧盘回落不破52.8可做多 [复制链接]

赵虞人：12.27原油高位震荡，原油欧盘回落不破52.8可做多





顺势轻漂漂、逆势乱糟糟，跟上单单赚，错过把把亏，多少英雄在找顶的路上，多少枭雄扛单牺牲，这就是市场，一个最讲规矩，最不懂人情的地方，顺势的行情做起来不纠结，趋势这是所有人经常谈到的话题，顺势，这是所有人嘴里念叨的词语，可是，多大的行情，多久的单边算趋势，怎么样的交易才是顺势，这才是需要反思和思考的问题，价格不断的上涨，把做多叫做追单，把做空叫做顺势，这是投资常犯的一个误区!即使别人不理解你的苦，别人不尊重你的痛，只要你尊重过市场的规则!













赵虞人--消息面解读





本周是2016年最后一个交易周，目前为止，在没有重大事件发生的情况下，今年金价的涨跌基本已经尘埃落定。回首2016金价的走势，可以用“疯狂”来形容，在上半年金价炙手可热，7月份英国脱欧后金价达到一年高点；下半年则一路走低，尤其是美国大选之后金价呈“自由落体”式的下坠，走出了过山车般的行情，那么，明年金价的走势将会怎样呢？敬请期待本周末赵虞人惟欣zyuren6对于2017年金价走势的预测。由于特朗普的刺激计划，美元指数自11月以来一直走强，随后遇上了美联储年内首次加息，金价一度表现疲软，市场已连续数周看空金价并出现逃离现象，明年在加息预期不断升温的大背景之下，如果特朗普实现了财政刺激的承诺，那金价仍会继续受到打压。





原油方面，因圣诞假期，昨日美布两油双双休市，无价格变动和重大数据公布，不过基本面层面仍有部分消息爆出，先是利比亚日产量已达62.2万桶，预计未来一个月产量还将增加17.5万桶/日，且未来三个月内合计增27万桶，俄罗斯也宣称明年的出口将会小幅增加，当然这些看似利空原油的基本面对于当前油价而言，赵虞人惟欣zyuren6认为更多的只是烟雾弹，正所谓长线看**，中线看经济，短线看技术，当下中长线的格局已经摆上台面了，原油势必也将成为2017年的一颗耀眼新星。





赵虞人温馨提示：由于圣诞假期的原因，本周API库存数据推迟至周四05:30，EIA库存数据将推迟至周五00:00，投资者当注意！





赵虞人——现货原油行情分析及操作策略





原油技术面分析





从原油连续四小时走势图来看，k线延续圣诞狂欢高开于53.29，目前市场仍是以消息面为主聚焦于1月减产实施情况，加之本周年线收官，赵虞人老师预计多头将乘胜追击创造一个好成绩。k线两大底部支撑值得关注，同时上方关注53.50，上破则关注前期高点54.51，未上破则重点关注目前点位。从指标上看，布林带三轨向上运行，MACD指标金叉向上，红色动能柱冒头，KDJ指标上看超买区。综合来看，油价上升空间较足，不论技术面还是基本面油价都将继续上涨，重点关注53.50点位。操作上赵虞人惟欣zyuren6建议低多为主。





独家策略





1.54.50美元附近做空，止损54.80美元上方，目标看向53.00美元附近。





2.53.00美元附近做多，止损在52.50美元下方，目标看向54.00美元附近。













赵虞人——做投资最重要的第一件事是学会止损





谈起交易投资，很多人给你的第一建议一定是要学会止损！为什么？学会止损到底对你的投资有多重要？





不会止损流失的金钱会更多





当你去看电影，看了几十分钟后发现就是一部烂片，你会马上走人吗？大部分人不会，因为想着已经花钱买票了，不看完岂不是浪费？再者，没准后面有精彩的内容呢？结果，不过是证明它是一部“不值得浪费时间的烂片”。你既浪费了钱，更浪费了宝贵的时间！





同理，投资中你可能开始亏损，但抱着“后面没准会反转”的侥幸心理，结果让自己亏的更多。学会止损，是为了防止你的金钱流失过多。





不会止损无法放眼未来





有些人在某个岗位工作了好几年，还是无法升职加薪，更别谈职业发展前景，然而还是想着都干了几年了，没准下个月或者明年就好了。一年拖一年，就这么庸庸碌碌到老。





学会及时止损，也许你可以在别的岗位上发光发热。同理，在投资中不会及时止损，那你就永远陷入循环亏损的窘境中，无法自拔，更没办法放眼未来的投资。而及时止损，将精力集中在下一次的投资中，更有助于你走向成功。





及时止损，就是要及时地停止犯错。犯了错不可怕，可怕的是不会回头，走向万丈深渊。懂止损，投资的盈利将更加容易。



