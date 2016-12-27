[实战看盘] 一串股市谎言，信一条就给人送钱！ [复制链接]

重要提示：周二市场再次出现折腾震荡，折腾震荡背后个股量化数据出现了“两极对峙”的态势。不同的主导动能数据情况将直接决定此轮回升之后个股未来的走势情况。 请迅速在电脑或者手机浏览器中直接输入“博尔量化.net”，回车后进入量化平台查询个股资金行为查询，或者直接添加“BULL591”博尔公众微信查询。 年年年底会做局，昨天的深V走势可以说就是今年年底做局的体现。而从来做局时都免不了谎言，所以在这个马上迎接2017年的时候，想做一个揭穿股市谎言系列。今天先说第一个谎言，是关于年底国家队要做账面的，对此我专门来做了一个量化分析，大家可以用电脑或者手机，上一下“博尔量化.net”，然后细看下文，不看看清谎言，并且接下来行情顶底判断，会有特别准确的办法。 去年股灾，国家队护盘后被套牢众所周知，加之年初熔断，国家队深套，于是四季度以来，国家队做账面行情要起来的观点，不仅散户信，机构也都信。但凡事有度，过了就假了。以国家队最最重仓的金融股来说，股灾1.0之后形成巨大头部，之后一年多时间3次攻击到头部的下沿，不敢再越雷池一步，显然套牢盘巨大，一年多来中华大地无人敢救。 当然，骗局不仅仅只有国家队的股票，整个市场里，个股的骗局更多。眼下最最多的就是表面上看很多股票这段时间都在调整，很多股看上去走的也很弱，但是调整的背后，做空主导力量的强弱是完全不同的。其中一些做空主导微弱，之后一两天里迅速的回补的股票，一旦反击就很容易收复失地，像下面的股票，都是前几天做空主导的力量微弱，之后迅速被空头回补制主导的品种。 很明显，大家要是碰到的这样的调整，那现在不是怕什么，担心什么，而是抓住了别走，随时会去猛烈收复失地的，这方面大家用电脑或者手机，直接上一下“博尔量化.net”，当然如果量化出来，不是做空主导微弱，而是做空主导强悍，这就完全不一样了，破位再破位都有可能，不清楚那就是凭运气，很容易被骗的。碰到年底是拿红包的时候，这种时候出在股市里要是还出红包，那就太亏了 博尔量化.net 平台整理 2016-12-27

