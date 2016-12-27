[长线是金] 张皓晟：想靠投资赚钱？先学会正确的方式方法！ [复制链接]

目前市场上越来越多的投资者开始投入到现货交易市场中，很多人都想着能够在这个市场里一本万利或者能够稳定的获利，首先，我不反对这样的想法，但是，要想做到这些，你必须去学会其中的一些方式方法，否则，一切都是枉然。下面张皓晟总结了一些现货投资市场的小诀窍。



一、不要去拿你的老本去做投资



做好理财计划，切忌用生活必需资金做为交易的资本，资金压力过大会影响你的投资策略，增加交易的风险，而导致更大的错误。当你在用你的生活费、养老金等去做投资的话，你在做单的过程中总是会随着价格的上下波动而坐立不安，这样，及时你很幸运的赚钱了，我想你也不会因此而有多大的收获。



二、不要去靠运气或者直觉



老天不会一直眷顾你，很多人都有辛辛苦苦几十年，一夜回到解放前的经历，如果您没有固定的交易方式，那么你的获利很可能是很随机，即靠运气。这种获利是不能长久的。或者说某一天运气不好将出现亏损。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易则是个冒险行为，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法才是最重要。



三、善于止损



当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用停损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形。万一止损了也不要婉息，因为你已除去行情继续转坏、损失无限扩大的风险。



四、量力而行



应依帐户金额衡量交易量,勿过度交易。一般来说，每次交易风险不要超过账户资金的10%依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的手数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损。



另外，要学会控制情绪，不要因赚了钱而骄傲，也不用因损失而沮丧。现货市场交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学习，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。



投资的目的就是为了盈利赚钱，在这个投资市场想赚钱回本也很简单，不缺机会，缺的是一个可以帮你抓住机会的人!投资是“投机而不是赌博”。过硬的技术才是投资的保障。在这个投资市场首先要考虑清楚做还是不做，不做就安心的把钱存着，从此不要在碰这个带有风险性的投资，如果做，就要考虑清楚和谁合作!



金融市场对每一个人都是公平的，既然有人亏钱，肯定有人赚钱。但是想在投资中获利，真的没有捷径，只有像苦行僧一样，每日认真作功课，勤于积累，除了能提供一些投资经验及学习方法以外，祝各路投资朋友摆脱输钱的宿命。



老师笔名“张皓晟”，一个拥有无敌的思路，老道的经验，高超的判断的超级分析达人。理财分析团队创始人，多家财经网站特约撰稿人，对市场动向，行情走势规律小有研究。投资格言：投资如出海，避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。交易成功最重要的因素并不在于用的是哪一套规则，哪一张航海图，而在于你的自律功夫，在于你是否懂得最佳的避险方案。笔者张皓晟V信zhanghaosheng6，关注公众号张皓晟获取每日投资获利资讯，行情走势分析，交易策略指导。





