[技术分析] 北千山：黄金白银中线多单开始布局，原油上行看回落 [复制链接]

文/北千山/V芯beiqianshan789



黄金行情走势分析：



本周行情的走势存在重要意义，因为本周是2016年最后一周，过完这一周2016年也是将要落下眉目，2016年年线的收盘价意义非凡，多空双方或许会对收盘的定价展开争夺之战，加上节日之后大家节日之心的回归，黄金连续6天的盘整区间也有望会被打破，黄金1小时图底部出现收缩形态，在上周五黄金上破趋势线，但交易低迷未能形成大幅的拉升，尾盘回踩趋势线企稳后维持震荡，最高触及1135价位，收盘于1133.日线以小阳线报收。



当下多空方向纠结，趋势向空无疑，然超跌之势无疑，黄金底部连续的震荡如此长的一段时间走出方向也是迫在眉睫，到底是向下还是向上？姜夏源盘中给大家解答，有一点还是很明确的，黄金上方1144价位不破，多方就没有占据优势！



白银行情走势分析：



现货白银上周的行情大区间波动，行情周一高出高点16.188的位置后行情遇阻回落，行程日线倒锤头形态后周二行情直接先回落给出低点15.6的位置后行情快速拉升，最高触及到了16.067的位置后收尾，日线行程一根下影线极长的锤头形态后日线行程搓揉形态构造，周三的行情给出小高点16.165的位置后偶行情二次回落，随后一路下行到周五行情最低给到了15.567的位置后行情整理，最终日线收线在了15.718的位置后，周线以一根上影线稍长于下影线的中阴线收尾，而这样的形态收尾后，虽然周线并未如黄金形态一样行程孕线形态，但是日线级别的下降三角形渐临节点操作上也需低多，突破多单保本持有看中期拉升。



黄金操作建议：1128多，止损1123，目标1138、1145！



白银操作建议：15.9空，止损16.2，目标15.5！



原油行情走势分析：



从日线图看，总体上上周呈区间震荡行情，高开回补是上周的利润所在，并未有实质性的大突破，总体在52.0-54.0美元宽幅震荡。周线收官于53.25美元目前K停盘于布林带中轨上方，布林带整体通道向上有缩口的迹象。MACD快慢线于零轴上方发散，红色能量柱缩能，KDJ相交向上发散；四小时图看，BOLL带开口趋于平缓，K线停盘于中轨上方，MA5向下穿过MA10和MA20，位于K线的下方，形成有效支撑，MACD快慢线位于0轴的上方交金叉，绿色量能柱缩能，双线平缓向上发散，KDJ三线拐头向上发散；小时线看，原油价格受到5日均线的支撑，MACD指标红色动能增量，KDJ指标粘合向上发散。综合来看，原油继续看涨，今日操作上聚金赢家建议回调做多为主。



原油操作建议：



1、反弹53.6-53.8美元做空，止损0.4美元，目标看52.8美元；



2、回落52.8-53.0美元做多，止损0.4美元，目标看53.6美元，破位看54.0美元；



3、重点关注上方53.6美元压制，下方52.8美元支撑。



北千山唯一策略分享QQ：964645432薇信：beiqianshan789

北千山百万金融实战策略大群188964664验证789

首席分析师-北千山最后对大家想说的不管是从消息面还是技术面，一切的趋势都是非常明显的，做投资交易无非就是顺势而为。因为专业，所以领先、没有尔虞我诈，只有一颗真诚的心；没有百分百的准确，只有稳定的盈利；不做马后炮，让每一个盈利都真切并真实的让你感受并为之受益。如果我始终都找不到你，那我就只能站在最显眼的地方，让你找到我，如果你看到这里，这也是一份缘分，想咨询或不知如何解决投资中的某件事都不妨来找我聊聊，北千山愿意听你的故事以及说的话。能给你的不多，无非是实力以及一颗想帮你的心！最后北千山先预祝大家本周都有个好的收益！



文/北千山/V芯beiqianshan789



