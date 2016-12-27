[聊股沙龙] 涂圣凯：国际现货黄金布林带技术指标 [复制链接]

布林带－BOLL(BollingerBand)



布林带由布林格(Bollinger)发明，也叫布林通道，是各种投资市场广泛运用的路径分析指标。一般价格的波动是在一定的区间内的，区间的宽度代表价格的变动幅度，越宽表示价格变动幅度越大，越窄表示价格变动幅度越小。布林带由支撑线(LOWER)、阻力线(UPER)和中线(MID)三者组成，当价格突破阻力线（或支撑线）时，表示卖出（或买入）时机。在布林格发明布林带之前，类似的路径分析指标已经在金融市场中使用了，但后来布林格将这种方法加以改进并系统化。布林格本人最重要的贡献可以说并不是其发明的布林带指标，而是他在使用布林带指标时着重强调的相对高低概念，并在分析时贯彻了这一思想。虽然此前已经有一些投资者意识到高低的位置都是相对的，但很少有人笃信并认真实践这一思想。



计算公式：MID=收盘价的n个周期简单移动平均值



TMP2=收盘价在m个周期内的标准差



UPER=MID+P×TMP2



LOWER=MID-P×TMP2（注：P为变量）



标准差的含义和计算公式在所有统计学教材和注册会计师的《财务管理》教材中都有论述，有兴趣的投资者可以查阅。



布林带的基本应用方法（见图3-4）：



1.价格向上穿越阻力线时将形成回档，为卖出时机。



2.价格向下穿越支撑线时将形成反弹，为买入时机。



3.当价格沿阻力线上升时，虽未突破但开始回头也是卖出时机。



4.当价格沿支撑线下降时，虽未突破但开始回头也是买入时机。



5.布林带的带宽非常狭窄时，是行情即将选择突破方向的信号。在使用这一方法时务必谨慎，因为这时价格往往会出现假突破，投资者要等突破方向明确，布林带的带宽放大时再介入。



文/涂圣凯撰V信tushengkai886



