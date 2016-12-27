刘挪薇12.27：为什么很多投资者总是亏损？原来是因为这个原因 [复制链接]

刘挪薇12.27：为什么很多投资者总是亏损？原来是因为这个原因



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



市场无非就是多空的交易，非多即空，非空即多，多空的博弈其实是利润的二次分配，也是财富的重新规划，要么在盈利中狂欢，要么在止损中消失，很多投资者遇到一个尴尬的问题，那就是上涨的时候手里有空单，下跌的时候发现手里有多单，设好的止损刚好被秒，不设的止损刚好被套，人们常常习惯关注或者支持那些与自己观点相同的意见，其实讨教别人并不是为了改善自我，只是找一个可以依靠的对象，借一个可以歇息的肩膀，仅此而已。





【止损的必要性】



有人提出不设止损的理由：有人说我来做交易是为了赚钱，不是来亏损的。又有人说我的资金就那么点，经过几次止损就折腾完了，如何能保护自己呢？再有人说我上次止损后行情即回头，令我懊悔不已，早知如此，何必当初？很多立志献身于投机界想成为交易员的人从没有成功地管理好止损，因为他们认为把战术上的撤退看作是丢脸，所以不愿设止损。这都是止损观念不正确的表现，也导致他们不会成功。



就普遍意义上说，不会止损是散户为什么一直是散户的主要原因之一。严格运用止损策略对交易成果是否可持续发展十分重要。止损的重要意义只有少数人能彻底领悟，所以也就少数人在市场上赚钱，凡是成功的前辈哪个以前没穿过三五次仓，挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七所以形成了止损重要性的思想:凡是出现巨大亏损的，都是在入市时没设立止损点所产生的后果。



若行情变化务必及时调整做单策略,若需更多资讯解析，实盘解答，精准点位建议可提前联系刘挪薇qq:3114694247或加入百万实仓喊单VIP群：188964664 贵宾号669，将会为您带来最切实可行的投资建议。





我们不能100%准确地预测行情的涨跌，更不能在做进单子后让它朝有利我们的方向发展，也不能期盼市场每次一定要达到我们的赢利，挪薇宫中皓丨刘挪薇财经专栏 因为市场发展不由我们控制，所以赢利总不听我们的按排，我们在市场上无奈的时候太多，我们唯一能做的就是控制我们的亏损。一旦市况与持仓方向相反，触及止损点就要及时离场认亏。幸运的是我们可以随意用止损的手段控制我们的亏损，它让我们每次都可以以极小的风险与市场拼搏一回，我们可以在市场失败多次而不伤元气。



止损是人类在交易过程中自然产生的，并非刻意制作，是投资者保护自己的一种本能反应，市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。所以说“止损”是我们在市场的生存之本，是市场授给我们的、控制在我们自己手里的、唯一的、能永远100%实施的主动权。如果你不会利用不想利用这个主动权，那只有100%的被市场牵着鼻子走了，有几头被人牵着鼻子走的牛能达到它想要达到的目的地呀？放弃止损就是向市场主动伸出了牛鼻子呀！





【止损法则】



1、定额止损法：



这是最简单的止损方法，它是指将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。定额止损的强制作用比较明显，投资者无需过分依赖对行情的判断。



2、技术止损法：



较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些，很难找到一个固定的模式。一般而言，运用技术止损法，无非就是以小亏赌大盈。



3、无条件止损法：



不计成本，夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性转折时，投资者应摒弃任何幻想，不计成本地杀出，以求保存实力，择机再战。基本面的变化往往是难以扭转的。基本面恶化时，投资者应当机立断，砍仓出局。



止损是控制风险的必要手段，如何用好止损工具，投资者应各有风格。在交易中，投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的。在高价圈多用止损，在低价圈少用或不用，在中价圈应视市场运动趋势而定。顺势而为，用好止损位是投资者获胜的不二法门。你能赚多少钱取决于市场，但亏多少钱完全取决于自己对止损的把握。止损也是对行情误判最后的纠错机会。



若行情变化务必及时调整做单策略,若需更多资讯解析，实盘解答，精准点位建议可提前联系刘挪薇qq:3114694247或加入百万实仓喊单VIP群：188964664 贵宾号669，将会为您带来最切实可行的投资建议。





以上是刘挪薇薇新：lnw6668的经验总结，希望对各位投资者有帮助。想学习更多操作技巧或有单子上的问题欢迎在线咨询挪薇。选择对的老师就是选择对的方向，选择赚钱！