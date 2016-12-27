[聊股沙龙] 涂圣凯：国际现货黄金MA移动平均线指标 [复制链接]

移动平均线－MA(MovingAverage)



在技术分析领域中，移动平均线是必不可少的指标工具。移动平均线利用统计学上的“移动平均”原理，将每天的市场价格进行移动平均计算，求出一个趋势值，用来作为价格走势的研判工具。



计算公式：MA=(C1+C2+C3+C4+C5+....+Cn)/nC为收盘价，n为移动平均周期数例如，现货黄金的5日移动平均价格计算方法为：MA5=（前四天收盘价+前三天收盘价+前天收盘价+昨天收盘价+今天收盘价）/5



移动平均线依时间长短可分为三种，即短期移动平均线，中期移动平均线，长期移动平均线。短期移动平均线一般以5日或10日为计算期间，中期移动平均线大多以30日、60日为计算期间；长期移动平均线大多以100天和200天为计算期间。



移动平均线的基本应用方法：葛兰碧的八大法则：



1.MA从下降逐渐走平，而价格从MA的下方突破MA时，是买进信号。



2.价格虽然跌至MA下方，但MA在上扬，不久价格又回到MA上的时候为买进信号。



3.价格走在MA之上并且下跌，但未跌破MA，价格又上升时可以加码买进。



4.价格低于MA并突然暴跌，远离MA之时，极可能再度趋向MA，是买进时机。



5.MA从上升逐渐走平，而价格从MA的上方往下跌破MA时，是卖出信号。



6.价格向上突破MA，但又立刻回到MA之下，而且MA仍在继续下跌时，是卖出时机。



7.价格在MA之下并上涨，但未突破MA又告回落，是卖出时机。



8.价格在上升过程中并走在MA之上，突然暴涨并远离MA，很可能再度趋向MA，是卖出时机.



文/涂圣凯撰V信tushengkai886



