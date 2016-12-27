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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【长线是金交流区】 张皓晟：现货投资必看！国际现货黄金投资技巧?
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[长线是金] 张皓晟：现货投资必看！国际现货黄金投资技巧? [复制链接]

张皓晟

红豆币
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发表于 2016-12-27 15:34:48 |显示全部楼层
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　　在现货黄金投资中，追单技巧是国际黄金投资中经常用到的操作手法，追单技巧可以在短时间内赚到钱，当然这其中也存在很大风险，今日小编跟大家讲解下行，国际现货黄金投资技巧?

　　一。黄金追单技巧时机:黄金追单技巧是在国际金价剧烈波动的时候做的交易。那么基本的原则就是在国际黄金价格开始剧烈波动的时候追单。但是大家如何判断什么时候黄金价格开始剧烈波动呢。

　　主要有两种情况:1、国际金价破位的时候。破位是指所有的K线组合被破位。包括刺透，压力位，支撑位，圆弧组合，通道等等。比如说，现在国际黄金金价格一个很大的压力位在1625，并且国际金价在1625前后盘整很长时间，那么当黄金价格上破1625时我们可以进行追单。

　　2、欧盘和美盘开盘时间前后。因为欧盘跟美盘开盘前后金价一般会有较大的波动。所以当欧盘跟美盘开盘前后可注意下国际金价的变化，找合适的价位进行追单。

　　二。获利平仓 一般来说，黄金价格一旦破位后价格会朝破位的方向继续走最少3-5美元，所以如果大家追单，那么目标就是在获利3-5美元后进行平仓操作。

　　三。操作技巧 一般来说，黄金价格剧烈波动的时候你去做单，那国际金价在你所做的单成交的1秒的过程中会发生变化，这就导致很多人追单追不进去或价位不合适，还有就是因为大家追单的时候价格波动比较快，所以在单子成交之后，大家有时候会来不及平仓或贪婪的不想平仓，就会导致大家追单的利润有白白送出去或变成亏损，那么大家怎么操作呢?

　　1。一般比较好的方法就是挂单，即使国际金价在你的单子成交过程的一秒种内发生变化，那么你的单子依然成交在你当初做单的价格。也就是说，你的单子一成交就开始赚钱。所以追单的时候头脑反应一定要快，看到合适的价格马上做单，并迅速操作。

　　2。在单子成交之后应该马上设置一个止赢的价格。当金价到了止赢的价格后使单子自动就可以了完成交易。这么做的目的是什么呢。因为人都是有贪婪的心里的，所以当我们追但成功后很多人都会在赚足了5美元后依然不肯平仓，而设置一个止赢的价格则可以避免因为贪婪而造成的损失。设置止赢的另一个好处是什么呢，因为金价在剧烈波动，手动平仓就有可能平不了在合适的价格上。而当设置了一个止赢后，当价格一但闪过单子就会成交。

　　投资也是多半看缘分，如果你相信缘分，相信我可以用心为你做点什么，你可以试着和我交流一下，没有谁能陪你走到最后，也许哪一天你就需要我了呢？专业成就品质，实力铸就信誉。金融领域，博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。

　　（文/关注公众号张皓晟获取每日投资获利资讯，行情走势分析，交易策略指导。）笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6

张皓晟, 投资技巧, 行情分析, 现货黄金, QQ201590647

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