[技术分析]  田晶颖：12.27白银骤然升温？天然气涨得疯狂白银暴涨？空单被套 [复制链接]

田晶颖：12.27白银骤然升温？天然气涨得疯狂白银暴涨？空单被套

晶颖认为做投资首先就需要一个正确的交易心态——做正确的事情，看淡盈亏，赚钱只是一个结果，是做对的事情后市场对你的奖励。当很多时候我们把盈亏看淡，只做自己认为正确的事情，至于某一笔单子是盈利还是亏损不重要，重要的是最后一个结果。中间赚再多的钱，即使赚到一个亿，当你还在市场满仓赌时，早晚有一天会回到原点。我只看我从市场走出来的那一天，我带走了多少钱。而我认为正确的事情就是顺势，不满仓，这也是晶颖认为交易最重要的两点。



晶颖说市



晶颖认为，天然气价格已经出现了“泡沫”，价格持续暴涨不正常。财经网站的大宗商品有分析师认为这种观点实属多虑。尽管3月份净仓位曾经暴增，但当前基金经理多头仓位仍远低于2013/2014年严寒冬季的峰值水平。鉴于基本面向好，多头交易仍会持续一段时间，直到对技术面上出现“泡沫”的担忧导致价格波动。



晶颖预计，天然气需求将在本月28日达到峰值，而明年还可能有两次，料分别在2017年1月16日和2月20日。这三个时间点是最佳的入场时机。今日继续和晶颖薇信TJY375一起观市。



晶颖说技：原油白银何去何从？



原油技术分析



原油本周虽然短线多空转换频繁，但整体思路保持多头不变，大方向趋势未变，本次自回落49.9一线后，一直上涨到53美元高位，周线收阳，短线沿着趋势线呈现上涨的形式，跟随趋势，预计本周回落后行情将会继续走高，晶颖从消息面来讲，原油未来的上涨空间很大，不过，价格的上涨必定带来原油的产量会上升，会保持震荡的形式上行，上方阻力仍然很多，本周以52支撑，目前日线收取下影线小阳，其他各均线呈现多头排列，MACD双线高位欲形成死叉状态，红柱缩量，随机指标KDJ维持上行迹象，日线整体看震荡修复。更所消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



原油操作建议——逢高做空



建议一：激进型53附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到52



建议二：激进型52.2附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到53.6



建议三：稳健型53.5上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到52.5



建议四：稳健型52附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到53



白银技术分析



白银市场看似一片风平浪静，实则已暗潮汹涌。白银自触底后整体维持底部的震荡整理，日线收阴，四小时形成下降通道，整体行情仍然偏弱势，近期的思路以震荡看待，前期的低点15.6一线的支撑，上方则看16.2一线压力位，后市以反弹做空为主，低多辅助，白银走势虽偏弱，但是下跌空间有限，这周关注15.6支撑力度，若跌破15.6，那么晶颖预计还将继续打开下方空间。不破此位，白银将会继续维持底部的震荡整理。更所消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



白银操作建议——低多为主



建议一：激进型15.8附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到16.2



建议二：激进型16.2附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到15.8



建议三：稳健型16.4上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到16.0



建议四：稳健型15.6附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到16.0



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晶颖坦白讲：股市有风险，入市需谨慎



大家有个这样的认识“你不买，它不跌，你不卖，它不涨，一买就跌，一卖就涨。”总是跟不上节奏，好象就差你那点股票。出现这种情况多是主力在洗盘，多数散户是经不住主力洗盘的，你看到大盘和别的股票上涨，而你的股票不涨，有时还下跌，实在忍不住你就卖了，人的忍耐是有限度的，都差不多，当达到限度时都会做出一样的决定，这是一个群体行为，主力就是要达到这个目的，其线形态、均线、成交量、指标的假象都是做出来骗散户的。股市之道犹似棋道，博弈之胜者只能是少数深得其精髓者！相信晶颖就是给自己多了一个赚钱的机会，希望我们合作共赢，风险与机遇并存！

