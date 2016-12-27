谭灿芸：原油投资入门你有被套路么？你不知道的做单技巧 [复制链接]

谭灿芸：原油投资入门你有被套路么？你不知道的做单技巧

没有到不了的终点，没有不结束的旅行，开始终将面临着结束，结束只是为未来更好的开始。千里之上、万里之外已在返程当中，回到雾霾下、回到喧嚣中、回到忙碌的工作习惯了的生活里，回到电脑前K线上阴阳中你我间，让这新的开始继续着那份责任与担当背后的坚持和前进，我带着你，你带着钱与信任，遨游在这涨涨跌跌中









现货原油投资如何入门，对于众多不了解的人来说，是极其困难的，一不留神可能就令资金受损，下午谭灿芸老师24小时腾讯指导909351735将提供经验分享，为你解答原油投资入门这问题。



1：现货原油杠杆



现货原油杠杆国内投资产品在5-30之间。国际原油是100-500杠杆，炒原油就像我们现实中做买卖样，投资的越大赚钱就越多，收益与风险是成正比的，所以投资者入市之前一定要考虑清楚。



2：现货原油的交易时间



现货原油交易剧烈时间段是在下午的3：00-5：00晚上的08：00-00：00大家可以密切这个两个时间段，控制好止损、止盈等相关操作。



3：原油不要持仓过夜



如果不得不持仓，一定要设好止损价和止盈价。



4：止损止盈价的设置



在这个问题上其实令很多现货原油投资者感到纠结，其实不然、我们往往可以参考现货原油的5日均线和20日均线来更加精确的设置现货原油的止损、止盈价。



5：炒原油避免满仓操作



因为原油产品波动剧烈，升跌的幅度均很可观。现货原油投资者可以尽量把把风险控制在可以承受的范围内。



6：现货原油交易要判断好大趋势



也是多看看市场上发生着什么，跟着市场做准没错，做波段的时候要谨慎，不要因小失大。



灿芸薇鑫tcy90935综上所述，投资原油期货需要关注方方面面，并非只是简单的操作就可，想要盈利更需要学习 灿芸实战VIP喊单群188964664 验证774 手把手教你各项技巧。



===做单必看——震荡如何做单===



我们讲一下做短线的技巧，主要适用于不能持仓过夜的微盘、中盘与震荡行情。超短线做单主要讲究短平快，简称快、准、狠。主要应对震荡趋势和突破形态去交易，先说说震荡趋势的操作技巧，震荡趋势我们先看矩形震荡和三角形震荡。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774



1、矩形震荡情况看布林带，以60分钟看趋势，在以15分钟看进场时机，再用5分钟去抓进场点位。



2、三角形震荡情况就不能看布林，要看K线均线和分时图。



3、突破形态交易是延续震荡三角形和矩形震荡后的一种交易模式。



后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。



文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935



