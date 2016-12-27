[实战看盘] 不能松劲！年前的财富会擦肩而过！ [复制链接]

重要提示：周二市场再次出现折腾震荡，折腾震荡背后个股量化数据出现了“两极对峙”的态势。不同的主导动能数据情况将直接决定此轮回升之后个股未来的走势情况。 请迅速在电脑或者手机浏览器中直接输入“博尔量化.net”，回车后进入量化平台查询个股资金行为查询，或者直接添加“BULL591”博尔公众微信查询。 现在不是松口气的时候，今天和好多朋友交流，挂在嘴边的一句话就是，跌了1个多月，总算跌好了反弹了。但我一点也松不下来，大家也可以先用电脑或者手机，直接在浏览器里面输入“博尔量化.net”量化清楚手头股票的交易是很有好处的。因为3300点调整以来，明显的反击有过三次，但结果就是一部分股票确实止跌然后反攻创兴高，但同样更多的股票是创新低。现在快3000家股票，市场资金哪里顾得过来。接下来对股票的反弹来说，就是生死存亡，而把交易量化清楚，那哪些股票容易反攻，哪些反弹容易夭折，判断起来真容易许多。 就现在这个市场，毕竟调整一个多月，确实如一些朋友所言，跌了好就，总该上涨。这种人心思涨为当前的股票反击构成了宽松的环境，所以，股票一旦动起来，基本不会给观望着舒服的机会。也正是因为如此，当前做空微弱、回补迅速的股票真是要加十二分的关注。因为做空微弱说明此前空头不想死命砸盘，而空头回补迅速，则那说明空头又收手了。 上面这些都是今天涨幅榜上的强势品种，之前几天做空主导微弱，空头回补迅速出现的交易迹象，非常明显。而这两天这样的股票，一旦表现，要么大幅高开，要么一路向上，连盘中都极少回头。可以说，接下来创新高的股票里肯定有相当一部分就是这样的品种，大家自己手头的股票这两天如果也有反弹，也可以先用电脑或者手机直接上一下“博尔量化.net”，先去量化前几天的交易，有没有做空主导微弱，空头回补迅速出的交易迹象，有这种迹象，那持股信心一定要足，因为一动起来，再想进，估计根本就不给机会。 一段时间里没有做多主导。别的不说，首先就已经说明了这段时间没有重要的力量愿意做多，那再怎么反弹，也很容易突然就跌下去，并且这样的股票当前也是很多很多的，所以哪能放松警惕，包括大家自己的股票，可以用“博尔量化.net”量化一下交易，看清楚这两天反弹背后主导交易的力量，一放松，就只等涨话，很可能等来的上涨是昙花一现，后面的调整又是狂风暴雨，因为那些股票本来就没有做多主导，做空绝对优势，能指望他好到哪里去？ 博尔量化.net 平台整理 2016-12-27

