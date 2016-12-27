设为首页收藏本站
切换到宽版

若水股票论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步，快速开始

若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 涂圣凯：对黄金交易中隔夜单的技巧及建议
返回列表 发新帖
查看: 33|回复: 0

[聊股沙龙] 涂圣凯：对黄金交易中隔夜单的技巧及建议 [复制链接]

涂圣凯

红豆币
0
阅读权限
11
积分
2952
帖子
164
发表于 2016-12-27 15:01:21 |显示全部楼层
     到 baidu 搜索相关内容 | 到 google 搜索相关内容
手机验证点亮手机验证图标(查看享有特权)     点亮新浪微博图标 点亮新浪微博图标
　隔夜单技巧

　第一步、留的单和中级趋势是同向的。

　第二步、全天分时总体是单边市，也就是说今天上午或者下午进场的单已经有利润了。

　第三步、收盘前是放量上行，尾盘要保持强势。

　第四步、外盘相关品种总体也是同向的，预测晚上不会转向，仍会保持趋势。

　隔夜的四个条件

　一、持仓有盈利；

　二、量价要配合，也就是价格和成交量一定要配合；

　三、大趋势不错；

　四、最后五分钟价格运行对自己的持仓有利。

　重要的10条建议

　资金管理的要领和交易策略较重要的10条建议，希望对大家的交易带来帮助：

　1.顺应中等趋势的方向交易。

　2.让利润充分增长，把亏损限于小额。

　3.始终为头寸设置保护性止损指令，以限制亏损。

　4.不要心血来潮地做交易，打有计划之战。

　5.先制订好计划，然后贯彻到底。

　6.奉行资金管理的各项要领。

　7.分散投资，但须注意要在个人精力范围之内，每个品种都有持仓是不可取的。

　8.不要对传播媒介的任何说法过于信以为真。

　9.永远保持谦逊的态度，不断地学习探索。

　10.力求简明，复杂的并不一定是优越的。

　严格止损，杜绝漂单，锁住盈利，波段操作，落袋为安！

　漂单：单子处于亏损状态，不及时止损或平仓，任由漂着，抱着侥幸心理等待市场回头。这是第一大帐户杀手，比重仓还厉害的杀手。

　如果单子亏了，感觉后市会变得对你不利时，一定要止损或平仓，绝对不要漂单或锁单。为什么，我来分析一下原因。

　先谈谈漂单的害处：做了亏单让单子漂着一般是一种不认赔的心理在支配你。有些人不喜欢看到自己的交易历史帐户单上有负数单，一旦做错了就漂单，非得等到变正数才平仓，结果一漂就漂几十个点，很可怕。能漂回头是运气，不能回头漂成暴仓，也是必须得接受而且很正常的事情。如果每次做错都习惯于漂单，只要有一次漂大的机会就会暴仓。黄金市场每年都有一、两百个点以上的行情，而低买高抛的观念影响着参与者习惯于做几十个点波幅的震荡市。文/涂圣凯撰V信tushengkai886

涂圣凯, 操作建议, 套单建议, 技术指导, 投资技巧

相关帖子

举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

声明：本股票论坛以盈利为目的，所有信息都是免费的。承诺股票论坛内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接，均与本站无任何关系，
请网民自行判断真假，谨防网上股票预测诈骗。上善若水股票论坛内容摘自网络，若您的文章不愿被本站摘录，请及时通知我们。做最好的股票论坛！

手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )  

茂名市公安局网警备案：4409013013039号

Powered by Discuz! X2

用户服务QQ：328117888 客服电话：010-51268183.

回顶部