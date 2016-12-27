[长线是金] 涂圣凯：对黄金交易中隔夜单的技巧及建议 [复制链接]

隔夜单技巧



第一步、留的单和中级趋势是同向的。



第二步、全天分时总体是单边市，也就是说今天上午或者下午进场的单已经有利润了。



第三步、收盘前是放量上行，尾盘要保持强势。



第四步、外盘相关品种总体也是同向的，预测晚上不会转向，仍会保持趋势。



隔夜的四个条件



一、持仓有盈利；



二、量价要配合，也就是价格和成交量一定要配合；



三、大趋势不错；



四、最后五分钟价格运行对自己的持仓有利。



重要的10条建议



资金管理的要领和交易策略较重要的10条建议，希望对大家的交易带来帮助：



1.顺应中等趋势的方向交易。



2.让利润充分增长，把亏损限于小额。



3.始终为头寸设置保护性止损指令，以限制亏损。



4.不要心血来潮地做交易，打有计划之战。



5.先制订好计划，然后贯彻到底。



6.奉行资金管理的各项要领。



7.分散投资，但须注意要在个人精力范围之内，每个品种都有持仓是不可取的。



8.不要对传播媒介的任何说法过于信以为真。



9.永远保持谦逊的态度，不断地学习探索。



10.力求简明，复杂的并不一定是优越的。



严格止损，杜绝漂单，锁住盈利，波段操作，落袋为安！



漂单：单子处于亏损状态，不及时止损或平仓，任由漂着，抱着侥幸心理等待市场回头。这是第一大帐户杀手，比重仓还厉害的杀手。



如果单子亏了，感觉后市会变得对你不利时，一定要止损或平仓，绝对不要漂单或锁单。为什么，我来分析一下原因。



先谈谈漂单的害处：做了亏单让单子漂着一般是一种不认赔的心理在支配你。有些人不喜欢看到自己的交易历史帐户单上有负数单，一旦做错了就漂单，非得等到变正数才平仓，结果一漂就漂几十个点，很可怕。能漂回头是运气，不能回头漂成暴仓，也是必须得接受而且很正常的事情。如果每次做错都习惯于漂单，只要有一次漂大的机会就会暴仓。黄金市场每年都有一、两百个点以上的行情，而低买高抛的观念影响着参与者习惯于做几十个点波幅的震荡市。文/涂圣凯撰V信tushengkai886



