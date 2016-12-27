刘挪薇：金银持续低迷趋势显著，后市是否会继续受压，12.27操作建议 [复制链接]

刘挪薇：金银持续低迷趋势显著，后市是否会继续受压，12.27操作建议



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



如果说成功是彼岸，所有航行的人其实都看不到，能看到的一定是小河沟。成功，其实薄如一张纸，穿过了你才会知道，但是，在没有抵达之前，它是那么遥远！许多人都是在九十步之后倒下的。九十步之后，每一步都比之前所有的步履更艰难。





12.27市场资讯：



12月26日周一至27日周二上午7点期间，贵金属市场因圣诞节暂停交易。截止上周，今年迄今金价已上涨近7.9%，去年下挫了11%。银价上涨超过22%，过去三年都录得较大跌幅。本周接近年末，市场清淡之际投资者已将重点转向2017年的预期。明年在加息预期不断升温的大背景之下，如果特朗普实现了财政刺激的承诺的话，那金价仍会继续受到打压。



白银市场已经持续低迷了一段日子，虽然白银价格已不再强势，但是美联储加息也已告一段落，白银下跌最根本的影响因素也开始逐渐削弱，因此越到最后越不能放松任何一个“反击”的机会。去年年底白银就迎来了抄底的行情，而且十分成功。白银价格跌得越狠越容易引来新一轮牛市，那么今年是否会历史重演呢?



12.27黄金技术面分析：



从日线图上黄金整体成下行趋势，布林带开口平行向下，k线运行于布林带下轨受下轨强力支撑。指标方面，macd指标底部金叉上行，红色能量柱放量；kdj指标在中部相互粘合，现已经开口，有有向上发散运行的趋势。从四小时图上看，布林带开始走平，k线运行与布林带中轨与上轨之间lnw6668在是挪薇区间内震荡前行。指标方面，macd指标快慢线形成金叉，红色能量柱放量；kdj指标运行于超买区三线向上发散运行。综合来看，日内挪薇建议操作上以低多为主，高空为辅。



12.27黄金操作建议：



1、1140附近建议空单进场，止损1145附近，目标放在1128附近；



2、1127附近建议多单进场，止损1123附近，目标放在1237附近。





12.27白银技术面分析：



白银市场短期也只有震荡调整，想要有大单边行情基本希望渺茫了。白银周五在15.8一线维持震荡。由于上方16美元附近压力强劲，走势仍不容乐观，周五短线下破15.7后没有继续走低，四小时走势，银价运行于布林中轨下方，受布林带中轨15.9一线压制，上方各均线压制重重丝毫不给银价反弹的机会；小时走势K线在中、下轨之间来回；综合来看，挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七 建议操作上以空为主！



12.27白银操作建议：



1、建议15.3-15.5附近做多，止损0.3，目标15.80美元；



2、建议16.0-15.9附近做空，止损0.3，目标15.50美元。



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12.27挪薇想说的话：



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常说：感恩才能拥有、珍惜才能长久。挪薇一生中最幸运的两件事：一件是时间终于将我的承诺，你的信任不断的兑现，这是一个许愿与还愿的过程。另一件是很久很久以前的有一天，你遇见了我，我认真负责的带上了你，一路在阴阳线之间拼杀，没有白天和黑夜，没有假期给家人的陪伴，一起笑过、哭过、疯狂过、沮丧过，却从来没有放手轻易退缩过，这就是金融人中的你和我。





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