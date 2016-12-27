[长线是金] 张皓晟：年周油价横盘震荡，静看减产协议能否破局！ [复制链接]

消息面解析：



周二(12月27日)亚盘，国际原油价格横盘，因圣诞节假期，市场交投清淡，油价料维持窄幅震荡态势。不过石油投资者仍需密切关注美国原油库存数据以及产油国真正落实减产协议的能力。



原油方面：



利比亚国家石油公司周一(12月26日)表示，目前利比亚原油日产量已达到62.2万桶，较12月14日主要西线输油管道重启时小幅提升，但仍远低于此前的160万桶。该公司预计因Sharara和El Feel两大油田输油管道重启，未来一个月利比亚原油日产量还将增加17.5万桶，未来三个月内合计增27万桶。



俄罗斯能源部表示，2017年俄罗斯原油出口可能小幅增加。俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov表示，俄罗斯2017年油品产量料下降约2.5%，因炼厂大举推进现代化计划，以提高燃料质量。



阿曼国家统计信息中心(NCSI)表示，阿曼11月原油出口增至92.6万桶/日。阿曼11月原油产量为101.5万桶/日，同比增1.9%。阿曼1-11月原油出口为2.96亿桶，同比增4.9%。



面对几大产油国仍旧在减产期限到来之前大量增加原油产量，油市供应局面料将推迟平衡，或者说这实际增产的部分由其他产油国减产来实现。不过无论OPEC减产如何，美国石油储备入市时间都已经敲定。美国能源部预期将会于明年1月上旬至中旬开始将约800万桶的低硫油战略储备投入市场。



综合来看，OPEC与非欧佩克产油国虽然达成了冻产协议，但是市场份额与减产数量并未得到很好的平衡，这为冻产协议的履行埋下了很深的隐患；此外，美国近期开放的油井不断增加，页岩油开采数量的增加也不断的侵蚀着其它产油国减产所空出来的市场。因此张皓晟认为，油价近期很难走出一轮大的爆发，至少在看到OPEC与非OPEC产油国公布的确切减产数量的报表前，油价将维持在现有区域内震荡。



原油技术面分析：



原油从周线上看，本周录得一根阴十字星，布林带拐头向上运行，5日均线与10日均线交金叉，下方最低点到达52关口，附图MACD红色动能放量;从日线上看，k线整体运行在53一线附近，布林带呈缩口，5日均线与10日均线走势平缓，油价下方受到布林带中轨的支撑，上方54形成强力压制，MACD红色动能缩量，指标偏弱。本周油价整体处于震荡走势，原油是先一度冲高而后回落的，而上周的走势也是冲高后回落，但上周尾段到本周却依然没有突破前期高点，说明现在行情第二次在测试阻力，张皓晟预计油价下周高开后走一波回落，回落到下方支撑位会展开反弹，然后油价会单边上涨再次试探上方的阻力。现在市场上原油方面的消息近乎销声匿迹，主要就走技术面走势，看价格在高位震荡上行，日间原油看价格小幅回落后继续冲高。下方关注52.7一线的支撑，上方看前高54.0附近的压力，个人建议先看回落的行情。



原油操作建议：



1、53.0美元附近做多，止损0.4美元，目标53.8-54.0美元附近；



2、54.0美元附近做空，止损0.4美元，目标53.0-52.8美元附近；



以上文章由张皓晟指导原创撰稿，文章仅属个人观点(各平台点位不一致，无法一一给出，实时行情关注笔者)以上仅供参考，投资有风险，入市需谨慎，风险自担。



原油投资单子被套怎么办？



很多原油投资者经常碰到一个问题——套单。这个问题张皓晟老师也提过很多次，总是还有人被套，这里再和大家讲讲。



第一、你套单，首先你的做单习惯就是不正确的，止损是干什么用的？你有没有想过？就是为了防止你套单！很多投资者的习惯都是自己养成的，震荡行情的时候不设置止损，单子错了还会回来，几次下来尝到了甜头，然后遇到单边后，还一心想着能再回来，结果价格一去不复返，直接巨额亏损，更严重的直接爆仓。所以再次提醒各位注意你的风险防控意识，如果你的老师连风险防控都没有给你设计那么你可以直接换老师了，最基本的不做，获利就是空谈！



第二、如果你那蹩脚的老师真的没有给你设计风控方案，现在已经被套了怎么解决？第一如果套的极深，说明你的老师单子本身就是喊错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，比如最近的空头趋势，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简答的方法——套深则砍。这不是跟你说笑，与其等几个月让价格回来，每天付出不小的手续费，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。



第三、如果你套单不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边基本不存在，也可以说极其罕见，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。



第四、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是为你提供指导的人有问题，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有一位靠谱的分析师或者自己没有点分析技术就是痴人说梦了。



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