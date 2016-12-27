通达信指标好评率100%- 【进阶黄金版 -MACD主力资金】（指标 副图 通达信 贴图 无未来 [复制链接]

1.底背离、低位金叉、二次金叉，还有双金叉（低位金叉和二次金叉）、三全项（底背离、低位金叉和二次金叉）； 2.增加主力做坐庄四部曲：主力吸筹、主力拉升、主力派送和主力砸盘，主力行为一目了然； 3.把DIF线做成可以变色的线，主升浪时是红色线，主跌浪时是绿色线； 4.柱体也可以做出更多的颜色，零轴以下的不说了，零轴以上的，细分为黄金柱表买入、红柱表持有、绿柱表卖出。 只有想不到的，没有做不到的。上面说的这些就有高手给做出公式来了，名叫MACD看透主力，做的非常完美。我使用了一段时间后，把MACD看透主力又做了一些优化和更新，希望可以起到锦上添花的作用。 用法： 1.主力拉升、底背离、低位金叉、二次金叉、双金叉和三全项，可以买入； 2.在0轴以上出红色MACD柱，主力拉升=1，持有； 3.在0轴以上出绿色MACD柱，主力拉升=0，卖出。





MACD主力资金图.zip (3.41 KB, 下载次数: 1) 2016-12-27 14:20 上传 下载次数: 1 下载次数: 1





















