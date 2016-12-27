[实战看盘] 颜沐羽：12.27午评年线收官，原油沥青走势分析及多单被套被怎么解？ [复制链接]

颜沐羽：12.27午评年线收官，原油沥青走势分析及多单被套被怎么解？





在对的时间遇见对的人做对的事。何谓对的人，我想无非就是一个负责任、有实力、一个永远把客户的利益放在首位的人，哪怕熬到凌晨，只要客户单子在，我就在，这就是对的人。何谓对的事，信任、沟通、配合默契，把握住每一个盈利的单子，所以，只要你有需要，我一直都在。





【更多详情请添加颜沐羽微信ymy5331232,鼎盛瀚世实战指导群：289642812，验证：ymy,每日行情分析、操作方案及交易计划请关注颜沐羽qq号：3376490002】



>>消息面





上周五(12月23日)俄罗斯总统普京在年终新闻发布会上表示，俄罗斯将减少石油产出，并与OPEC合作以支撑全球油价。普京表示，他希望油价稳定在目前的水平，目前油价高于俄罗斯预算中假设的平均每桶40美元。





他还称，在产油国减产之后，油价上涨将使得俄罗斯获益。如果油价平均能保持在每桶50美元，则2017年预算可多收入1.75万亿卢布(286.5亿美元)。科威特石油大臣EssamAl-Marzouk曾表示，OPEC和非OPEC产油国监督委员会将在1月份上半月开会，但会议地点尚未决定。俄罗斯和阿曼将代表非OPEC产油国。





而另一方面，据伊朗国家石油公司(NIOC)高管Gholamreza Manouchehri上周六(12月24日)表示，伊朗计划邀请国际石油维新miii518企业投标伊朗Yadavaran和North Azadegan油田项目二期开发。这意味着，中石油天然气集团公司(CNPC)和中石化等迄今在这些油田开发上占有主导地位的中国企业，若想维持现状，将不得不与其他企业展开竞争。





每日行情任何一种走势情况，颜沐羽均在市场行情中提前分析多层，做出相对应的操作策略，投资者只需做到简单的执行和严格的风险控制即可获取其中之利润，想短线快速获利，中长线大利润获利的投资者，单线沐羽威信ymy5331232我也会根据你的资金量以及操作习惯制定一个合适的仓位上的操作布局。



【更多详情请添加颜沐羽微信ymy5331232,鼎盛瀚世实战指导群：289642812，验证：ymy,每日行情分析、操作方案及交易计划请关注颜沐羽qq号：3376490002】





>>技术面





1.原油





从原油连续日线图来看，布林带三轨呈多头排序，k线走出阶梯式上行走势，上涨动能较足。本周为2016年最后一个星期，多头顺势而上想在年线收官之际创造一个好成绩。周二开盘重点关注53.50。MACD指标在零轴上方走平，红色动能柱放量，KDJ指标拐头向上。综合来看，油价周二多头能性较大，本周年线收官之战，时间短任务重，因此周二重点关注多头趋势。





原油操作建议：





1、上方54美元附近做空，止损0.3美元，目标看52.8-52.5美元附近；





2、下方52.8美元附近做多，止损0.3美元，目标看53.8-54美元附近。



2.白银





看似一片风平浪静，实则已暗潮汹涌。不过西方最大的节日圣诞节马上就要来临，主力已无心入市，因此白银市场短期也只有震荡调整，想要有大单边行情基本希望渺茫了。白银自触底后整体维持底部的震荡整理，目前的行情金银的反弹偏弱势，短线下破15.50也没到时机，预计近期银价会维持震荡偏下行的走势。





上周的美联储加息一波跳水加剧了白银价格的下行风险，目前支撑看前低15.6美元，若再创新低看向15.5美元附近。操作上思路不变，短线关注区间15.6-16.1，在此区间内高空低多，以前期的低点15.6一线为支撑，高空为主，短多为辅，所以白银仍然是反弹做空。





白银操作建议：





1、16.1美元附近做空，止损0.2个点，目标15.60-15.50





2、15.60美元附近做多，止损0.3个点，目标16.00-16.20



【更多详情请添加颜沐羽微信ymy5331232,鼎盛瀚世实战指导群：289642812，验证：ymy,每日行情分析、操作方案及交易计划请关注颜沐羽qq号：3376490002】





>>解套





第一是根据手中的持仓状况，作如下处理：





1、 轻度套牢的投资者，可以利用反弹行情解套出局，或者逢高减仓；





2、 高位套牢的投资者，也可以作出逢高部分减仓的操作，这样在下一波的行情当中可以占据心理和资金上的主动。





第二是根据买入币种的技术状态来作如下的处理：





1、 如果套牢时，所买入的币种处在高位必须立即止损。





2、 如果所买入的币种处在中位，可以依据当时的情况暂时观望，以求的解套离场或者逢高减仓降低损失。





3、 如果所买入的币种处在低位，则不必急于止损，应该在所买入的币种下跌企稳之后，在重要的支撑位敢于低位补仓，摊薄成本，在接下来的反弹行情中将高位套牢的仓位一同救出来。



第三是根据买入币种的趋势状态来作如下的处理：





1、 如果所买入的币种的处在上升趋势，则不必止损，耐心地持有一段时间，必然会解套，甚至还会有较大盈利的可能。





2、 如果所买入的币种处在平衡震荡趋势中，也不必立即止损，耐心等待该币种进入震荡循环高位，一旦解套或者损失很小的时候，应该果断离场出局。





3、 如果所买入的币种处在下跌趋势，一旦确认下跌趋势已经形成，应该立即止损，决不能患得患失心存幻想。任何的迟疑和犹豫，都有可能换来深度的套牢难以自拔。





对于套牢之后的减仓或斩仓，以我的经验来看，投资者在做这样的操作时，下手必须要狠要果断，特别是在下跌趋势中。很多投资的都有这样的操作经历，套牢之后天天盼解套，终于等到有一天解套了，又不甘心了：我都拿了这么多天了，怎么也要赚一些钱。结果错过了最好的平仓机会，当市场重新进入下跌，又再次被套。最终彻底绝望，丧失信心割肉出局。这是下跌趋势中最忌讳的。





套牢之后，无论如何处理都是被动的操作，解套固然是投资者必须掌握的基本功，但是投资者更应该把精力放在套牢之前，想办法提高分析技巧和买卖水平，尽可能减少被套牢的次数，始终占据资金和心态的主动。这才是最重要的。



>>寄语





其实，在我看来，市场就是个大舞台，不是所有的行情都可以陈述，做行情就是做机会，顺势把握你就可以抓住利润。有些人只是成天坐在那里，抱怨这个，抱怨那个，抱怨别人都有机会发财而他却没有机会。在大多数时候，机会是不会从天上掉下来的，需要自己把握，自助者天恒助之，现货投资也是一样。很多投资者该做空的时候，怕冲高，该做多的时候，怕回落，其实这就是人心，这就是技术，人心就是最大的技术。有时候你会同意，真正影响你的不是价格，而是心中想象的东西太过于多，颜沐羽愿做你的引路人。趋势在心中，操作在指导，行情到来时，你若把握不住或不准，套单、锁单、亏损，可随时联系颜沐羽，你给我一份信任，我还你十分财富。为你在迷茫的投资市场指明方向!你在我就在!你赢，我陪你君临天下;你输，我陪你东山再起!





本文属颜沐羽原创，如需转载，请注明！个人建议，仅供参考。如有想咨询可以加扣扣3376490002，微信ymy5331232,鼎盛瀚世实战指导群：289642812，验证：ymy。

文/颜沐羽

