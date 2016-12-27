谭灿芸：12.27原油空头虎视眈眈，白银多单日内开始布局 [复制链接]

谭灿芸：12.27原油空头虎视眈眈，白银多单日内开始布局

马上我们就将迎来崭新的2017，我们回顾2016你得到了什么收获了什么，又失去了什么？本年度的三大黑天鹅行情（英国退欧、美国大选、意大利修宪）你又把握到了多少？这都是值得我们去总结的，投资也像人生走过的路一样，且投且珍惜！



===油价突破新高无望===







因圣诞假期休市，无价格变动和重大数据公布。不过值得注意的是，利比亚日产量已达62.2万桶，预计未来一个月产量还将增加17.5万桶/日，且未来三个月内合计增27万桶。此外，俄罗斯也宣称明年的出口将会“小幅增加”。这算是违背减产协议吗？虽谈不上违约，但我们可以清楚的看到油价想在年底突破新高几乎是不可能的！



但是油价会大幅下跌吗？



显然也不是的，因为毕竟减产协议不是由俄一国左右的，随着减产协议的细数落实，油价也将获得极大的支撑！这就是所谓的上行无力，下行受阻！



那么在年线收官之际且无重大消息面的情况下我们就回到技术面上来，看看今日的原油是怎样的一个走势。灿芸24小时腾讯指导909351735 实战VIP喊单群188964664 验证774



===原油白银12.27日内趋势分析及操作思路===



原油还是以多头为主：







美原油，日线图来看，上周总体上呈区间震荡行情，并未有实质性的大突破。总体在52-54美元震荡。因此上周套单的朋友基本上都是有机会能够解套出局。目前价格处于布林带中轨上方运行，布林带整体通道有向上运行的趋势。MA快线系统出现向上的拐头。



MACD指标死叉向下运行，绿柱缩量。KDJ指标拐头有向上运行的迹象。短期内，灿芸个人还是看好有小幅回调。但是大趋势目前来说，还是以多头为主。



周二原油极有可能高开，然后走一波回调，灿芸看好减产的一个执行力度。预计原油周二会在53美元左右高开，预计回调位置在51美元左右，然后再持续单边上涨再次试探突破55美元的强压力位。灿芸24小时腾讯指导909351735



原油日内操作建议：薇鑫tcy90935



1、建议上行到53.8附近做空，止损0.4个点，目标看向52.1附近；



2、建议在51.5附近做多，止损0.4个点，目标看向53.2附近；



白银高空为主，短多为辅



日线走势图看，K线的整体的趋势向下不变，运行于布林带中轨与下轨之间，布林带张口。指标上，MACD双线死叉后持平运行于零轴下方，绿色动能增量。KDJ三线向下发散，紫线进入超买区，有上升需求。白银四小时线走势图来看，K线整体趋势向下，运行于布林带下轨于中轨之间，布林带口有紧缩的趋势。上方阻力位可关注布林带中轨15.9美元一线，不给银价反弹的机会，下方支撑位可重点关注15.59美元一线。指标上，MACD交金叉后粘合，于零轴下方持平运行，红色动能放量。灿芸综合来看，圣诞节行情清淡，白银预计会持续的震荡下行，白银高空为主，短多为辅。灿芸24小时腾讯指导909351735 实战VIP喊单群188964664 验证774



白银操作建议:薇鑫tcy90935



1、在16.0美元附近做空，止损0.2个点，目标看向15.5美元附近；



2、在15.6美元附近做多，止损0.2个点，目标看向16.2美元附近；



===做单必看——震荡如何做单===







我们讲一下做短线的技巧，主要适用于不能持仓过夜的微盘、中盘与震荡行情。超短线做单主要讲究短平快，简称快、准、狠。主要应对震荡趋势和突破形态去交易，先说说震荡趋势的操作技巧，震荡趋势我们先看矩形震荡和三角形震荡。



1、矩形震荡情况看布林带，以60分钟看趋势，在以15分钟看进场时机，再用5分钟去抓进场点位。



2、三角形震荡情况就不能看布林，要看K线均线和分时图。



3、突破形态交易是延续震荡三角形和矩形震荡后的一种交易模式。



后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。



文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935



