[长线是金] 涂圣凯：白银做单技巧的三大判断 [复制链接]

自进入2011年以来，白银投资者的数量与日俱增。白银如此受国内投资者青睐，它的魅力点不单单说是每年的那么稳定而令人惊叹的涨幅，一部分也由于他在做单上面比较容易掌握和操作。那么怎么样的做单才能有这么高的盈利率呢？这其中最重要的是点位的支撑和阻力判断和方向的判定两个方面去分析。



方向性的判断：涂圣凯这里先讲讲现货黄金的分析，涂圣凯薇芯tushengkai886先前也在国际现货黄金方面写过不少技术面文章，更多的是关键点判断和方向判断，那么黄金作为贵金属的领头羊，我们必须把握好黄金的大致的方向，而作为一个对现货黄金分析比较成熟的分析师来说，这点应该比较有优势，白银投资者应该知道，黄金涨，白银也得涨，黄金跌，白银也会回落，只是在涨幅和跌幅上存在差异，所以方向上就有了主心骨了。那就是研究国际现货黄金涨跌的消息面因素和技术面。



而涂圣凯这篇文章的重点则是放着支撑和阻力判断上，虽然和国际现货黄金类似，但是还有期中非常关键的技巧，这也是白银为什么作为一枝独秀，涨势那么耀眼的特殊方式。



支撑点和阻力点判断



k线判断，1小时4小时日线如果出现比较大的阳线，那么大阳线的底部，顶部，中部都是比较有效的支撑，可以作为参考（日线尤其重要）



boll判断：小时线，4小时线，日线的boll上轨都是近期有效的阻力，而boll下轨则作为近时间段有效支撑。结合时间周期不一样，可以看出基本上支撑阻力强度



（最好的结合就是boll和4小时结合）



均线的判断：MA5，MA10，MA30，MA120（特别是周k线，当白银价格（金价）急跌几周之后，回落到MA30，既是非常有效支撑，日线强行上涨，均线多头，那么金价（现货白银价格）在强拉一段时间后，价格背离了MA5很久，那么一般有回落到MA5位置回调的需求，这时候可以自己画出大概的MA5延长线，那么次点位，就是比较强的支撑，跌势一样的道理。其他时间段MA其他系数，价格上涨回落都是有效的支撑和阻力。涂圣凯薇芯tushengkai886建议不过多做参考，上面周MA30和日MA5特殊情况可重点把握（现货黄金方面重点的是1小时线和MA30的结合，白银方面则在一小时和4小时线的MA5，MA10，MA30，MA120都可以尝试做短线，把握好趋势，正确率非常高）



走势情况判断：①一波走势如果维持很长时间震荡，特别是金价（白银价位）在一个区间内做横盘整理，走出一个箱体区间来，那么箱体的顶部是比较有效的阻力，底部是比较强支撑，如破哪一方，那么肯定顺势波动，波动的大小至少是箱体上下范围的大小以上，区间震荡的时间越长，上述的波动规律越有效；②此外上涨（下跌）一波，然后上拉（下跌），再次下探（上涨）此位，反复多次，那么此点位基本上形成筑底（顶），算是比较有效的支撑和阻力点。（这一点在白银中的应用非常广，因为白银基本上都是小区间内整理，突破后的幅度非常的大，利润相当的高）



温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。当你独自一人做单时一定要心态平和的去做，如果觉得自己的心态不适合做单了就离开电脑去休息，或者你找一个可以给你指导建议的老师，这样才能保证你在这个市场不被淘汰；薇芯tushengkai886这个市场没有绝对神准分析，只有摆好心态，严格按照操作流程来操作，才能达到小亏大赚，这样才能稳健的盈利。



建议广大投资者在操作时要拥有一个平常心,洞悉行情的本质，完全实事求是的心理状态。进而养成好的做单思路，相信：养成一种好的做单思路，方可收获一份好的财富!



文/涂圣凯撰V信tushengkai886



