[实战看盘] 数字江恩解盘2016.12.28（周三）继续在3100区间震荡 [复制链接]



本人不但可以完全逃顶3301点位，更可以完整抄底。两次抄底3100点之下的底部区间，包括大盘反抽的所有涨幅和当天的操作变化。甚至《2017年翻倍计划书》里面所提及的板块，都是必须拔得头筹。昨天下午告诉3080区间可以买入，结局就是精准。



看看截图，就是必须涨停。我们的学员就是这样牛13！



2016.12.28（周三）继续在3100区间震荡

下面开始技术解盘：



这里必须要说，3084上涨到3144是一件特别好的事情，原本3084的反，可以形成一个ABC的结构，但是B却形成了下跌扩展，我已经讲解了，为什么3068可以在周一尾盘直接反抽的根据。这里必须要说3068的一分钟结构并不好，不好到连3144都形成了压制区域，所以大盘本人认为还会围绕3100区间震荡一下，这个震荡是为了化解3068的B轮扩展问题。所以上面的压力位就必须第一步3144，第二步3189，这两个点位都不突破，大盘何谈走好。所以在.3144和3189之下，只能重个股+重板块的操作。本人《2017年必须必翻倍计划书》才是必须必需要必备的。



以上言论发表于2016.12.27.1321。本人的解盘总是敢写于收盘之前。就好比昨天的解盘，告诉不必恐惧，大盘就算B轮扩展，也有C轮反抽，结局是什么，3068反抽到3128，一个60点的反抽就是必须必的到来。



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