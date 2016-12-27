[技术分析] 北千山：12.27原油沥青行情分析及操作建议 [复制链接]

文/北千山/V芯beiqianshan789



一件事被所有人都认为是机会的时候，其实它已不是机会了，一波行情被所有人都认为是收割的时候，其实它已经是被收割的份了。不识货，半世苦;不识人，一世苦，而不识行情，那么终将天天苦!我们可以失去童年，但是千万不可以失去童心，我们可以失去机会，但绝对不可以失去资金，这是你唯一可以翻牌的筹码，肆意的押注只会让你被动的离场!

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消息面



在最近一篇文章中，石油市场似乎曲解了沙特对2017年油价的意图：“沙特人已经决定在2017年一起推动供给和需求的再平衡。为了不给美国页岩油创造大规模的对冲机会，他似乎想调整石油输出国组织(OPEC)的市场干预;美国页岩油的对冲可能阻碍其稳定油价的目标。沙特人指望2017年和2018年原油均价分别能达到55美元/桶和61美元/桶。”



引起市场关注的一则头条新闻是沙特预计该国2017年收益将上升46%。



如果46%的收益升幅完全是由于更高的世界油价，那么将升幅应用于2016年43美元/桶的石油均价暗示着2017年原油均价将达到63美元/桶。



2017年沙特财政收益的增加多数来自于能源价格改革项目。因此，如果46%增幅中的多数不是因为世界油价上涨的话，那么事实上沙特人预计的2017年原油均价为52.89美元/桶甚至更低。12月21日的OPEC指导价为52.25美元/桶接近沙特预算。沙特人称其预算假设“保守”，但我不相信他们想要激起页岩油生产的巨大反弹。



现货原油技术面和操作建议



原油日线走势图看，k线整体趋势向上不变油价位置在52美元上方。K线运行于布林带中轨上方，布林带口有紧缩的趋势。指标上，MACD双线持平行状态运行于零轴上方，红色动能减弱，KDJ紫色线勾头向上发散。原油四小时走势图看，目前K线突破布林带中轨，油价拉升至53.22美元。上方阻力位关注布林带上轨53.8美元一线，下方支撑关注52美元。指标上，MACD双线交金叉于零轴上方，绿色动能放量，KDJ三线向上发散，紫线进入超卖区，有回落的需求。综合来看，国际原油价格短线上行动能较足，而OPEC减产协议执行情况正向积极的一面发展，操作上笔者建议投资者应以低多为主。



现货原油操作建议



1.建议52.70-52.80附近做多，常规止损，目标53.60-53.70；



2.建议53.90-53.80附近做空，常规止损，目标52.10-52.00。



（日内更多实时进场点位等待盘中提示，建议仅供参考，风险自担）



北千山从事金融相关领域工作数年，进入金融市场擅长于各技术指标的综合应用，对日内行情波段操作颇有研究，实战经验丰富，对于行情分析和操盘策略有独特见解。

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兵无定势，水无常形，适合自己的，才是最好的。大家在学习技术的同时更应该参考的是北千山的思路，思路清晰了心态端正了，利益便只是一个附加值。



文/北千山/V芯beiqianshan789