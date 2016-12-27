[长线是金] 张皓晟：（新手必懂）老师教你喊单专业词语如何理解 [复制链接]

原油投资新手必知！喊单时候专业词语的理解：(前5个重点)



1、做多：预计行情会上涨，看涨，做涨的单子(买涨);



2、做空：预计行情会下跌，看跌，做跌的单子(买跌);



3、锁单：在已有的单子中做一个相反方向的单子，比如已经有个100kg 的多单，如果在下一个100kg 的空单既称为锁单(锁单不论行情涨跌，都是不赚不亏);



4、建仓：做多做空都是统称建仓，意思就是买单子(不论多单还是空单);平仓:将自己建仓的单子交割掉;



5、爆仓：账户资金不足已承受亏损，一般爆仓率为保证金的50%,意思既为若账号资金只剩保证金的一半时系统强制平仓;



6、趋势：市场价格在一段时间内朝同一方向运动，即为趋势。



7、压力点(压力线)：价格在涨升过程中，碰到某一高点(或线)后停止涨升或回落，此点(或线)称为压力点(或线)。



8、支撑点(支撑线)：价格在下跌过程中，碰到某一低点(或线)后停止下跌或回升，此点(或线)称为支撑点(或线)。



9、保证金交易模式：保证金交易是指在原油买卖业务中，市场参与者不需对所交易的原油进行全额资金划拨，只需按照原油交易总额支付一定比例的价款，作为原油。实物交收时的履约保证。



10、浮动盈亏：盈亏是指由于价格变动导致资金的变化，分为持仓盈亏(又分浮动盈亏和结算盈亏)和平仓盈亏。浮动盈亏是指盘中由于最新价上下变动而引起的持仓盈亏，它不是实际的盈利或亏损。



11、盘位开盘价：当天的第一笔交易成交价格;收盘价：当天的最后一笔交易成交价格;最高盘价：当天的最高成交价格，最低盘价：当天的最低成交价格。



12、止盈、止损：止盈，是商品价格达到预期水平之后进行获利了结。如果价格达到设定的价位，将执行止赢单使原有建仓自动平仓;止损，用于在商品价格向无盈利方向运行时使亏损在一定值范围内。如果价格达到设定的价位，将执行止损单使原有建仓自动平仓，这样可以防止亏损。



投资也是多半看缘分，如果你相信缘分，相信我可以用心为你做点什么，你可以试着和我交流一下，没有谁能陪你走到最后，也许哪一天你就需要我了呢？专业成就品质，实力铸就信誉。金融领域，博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。



文/关注公众号张皓晟获取每日投资获利资讯，行情走势分析，交易策略指导。笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6



