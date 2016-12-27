[聊股沙龙] 势王：12.27原油芳烃空头，天然气多头100点区间 [复制链接]

眨眼间2016年就将过去，也仅剩下5天的时间，而上周消息面清淡，因有圣诞后和元旦节假日，昨日(12月26日)因圣诞节，欧美市场休市一日，市场经济数据清淡。2016年最后一周，原油价格刷新54.51美元年度高点冲锋战再度打响，至于能否成功且看——OPEC减产协议。本周也是可以说是超级周，年度把控利润的最好时机，三线收官之际、周线、月线、年线收官，错过可能需要再等一年。与你相遇，共赢未来。



市场消息面：



12月28日24时，今年国内最后一轮成品油调价窗口将到来；随着欧佩克减产、美联储加息落地等，这期国际油价小幅抬升，再创年内新高；业内预测，本轮国内油价将迎小幅上涨，上调幅度在每吨百元左右，这也是今年第二次出现“三连涨”。



此外，因圣诞假期，API库存数据将推迟至周四（12月29日）05:30公布，EIA库存数据将推迟至周五（12月30日）00:00公布，请投资者留意时间安排。



原油行情走势分析



临近年底了，加上近期节假日的影响，原油波动方面比较小，维持区间震荡。从日线图上来看，连续报收两根阳线，BOLL开口向上，K线运行于BOLL中轨上方，MACD高位死叉粘合迹象，红色动能柱缩量明显，与价格形成“顶背离”信号，大幅回落风险犹存。



势王观点：稳健者以做短空为主思路，同时谨防白银价格继续下挫可能，白银市场休市三天，多头修整状态开启年线收官之战。



12.27（周二）原油操作建议



1、油价下方至52.80-53.00做多，止损0.4个点，目标看至53.60-53.80，突破53.80则上移至54.30附近。



2、若油价在53.80附近受阻，上方至53.70-53.80做空，目标看至52.90-53.10，破52.90则下移至52.50附近。



白银技术分析



白银市场看似一片风平浪静，实则已暗潮汹涌。白银自触底后整体维持底部的震荡整理，日线收阴，四小时形成下降通道，整体行情仍然偏弱势，近期的思路以震荡看待，前期的低点15.6一线的支撑，上方则看16.2一线压力位，后市以反弹做空为主，低多辅助，白银走势虽偏弱，但是下跌空间有限，这周关注15.6支撑力度，若跌破15.6，那么还将继续打开下方空间。不破此位，白银将会继续维持底部的震荡整理。



势王观点：暂时来看，白银势头不太明显，区间操作为主。



12.27（周二）白银操作建议



休市，暂时不提供建议，等明日开盘再说。



天然气行情解析



今日开盘跳高114点，跳高后继续走高，那么可将今日开盘价视为短线上的一线支撑，短线操作上重点关注5750一线支撑，今日如此大幅度的跳高，预计日内会有一波反抽，关注这波反抽的强度，若无法击穿5750一线支撑，天然气有望再创新高，开仓做多即可，若强势跌穿5750一线支撑，开仓追空即可。



12.27（周二）青西微盘天然气操作建议



1、建议5750下方不破开仓做多，止损40个点，目标50-100点利润；



2、建议5850一线进空，止损40个点，目标5750-5720附近；



鸿门宴：项羽犹豫了一下，错过了天下。



空城计：司马懿疑虑了一回，三分天下。



滑铁卢：拿破仑多等了一天，丢掉整个王国。



做人做事不要凡事拖泥带水，看准了就放开手狠狠地干。机会不是经常有，错过了也许就是一辈子的过错！！！



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