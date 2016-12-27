刘挪薇：原油空头乏力，油市仍需警惕这几点，12.27后市操作建议 [复制链接]

刘挪薇：原油空头乏力，油市仍需警惕这几点，12.27后市操作建议



文/刘挪薇



大海虽然浩瀚，也是由无数个小水滴组成的。华尔街的投资高手中，不管是索罗斯还是巴菲特，他们的财富也是从每一单的交易中一点一点积累的，没有几十年的积累他们也不可能拥有今天的成就。古人云：不积硅步无以至千里，千里之行始于足下。希望这句话成为我们之间的共勉。



12.27市场资讯：



昨日(12月26日)圣诞假期休市，市场没有多大的行情，不过根据最新消息显示，在OPEC减产过程当中还有重重考验，眼下原油价格盘整于53美元一线，油价再创新高其实就是OPEC减产一句话的事，一诺认为近期来自于沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、伊拉克和俄罗斯等国的积极信号已经表明了各国的减产决心，相信更多的产油国也将随之仿效。但是利空因素还是有必要警惕的。



【利比亚油田重启】



利比亚国家石油公司12月26日称，目前该国原油日产量已达到62.2万桶，较12月14日主要西线输油管道重启时小幅提升，但仍远低于此前的160万桶。该公司预计因Sharara和ElFeel两大油田输油管道重启，未来一个月利比亚原油日产量还将增加17.5万桶，未来三个月内合计增27万桶。



【俄罗斯7月料增量】



俄罗斯能源部的消息显示，该国2016年原油出口环比增长近5%至2.535亿吨，且明年会在这一基础上继续“小幅增加”，但是没有说明具体的分月安排。按照此前的说法，俄罗斯将会遵从减产协议，那么这些增量将会在明年7月份起进入市场。





12.27原油技术面分析：



从原油连续四小时走势图来看，k线延续圣诞狂欢高开于53.29，目前市场仍是以消息面为主聚焦于1月减产实施情况，加之本周年线收官，预计多头将乘胜追击创造一个好成绩。k线两大底部支撑值得关注，同时上方关注53.50，上破则关注前期高点54.51，未上破则重点关注目前点位。挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七 从指标上看，布林带三轨向上运行，MACD指标金叉向上，红色动能柱冒头，KDJ指标上看超买区。



12.27原油操作建议：



1、54.50美元附近做空，止损54.80美元上方，目标看向53.00美元附近；



2、53.00美元附近做多，止损在52.50美元下方，目标看向54.00美元附近。



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12.27挪薇想说的话：



投资并不需要什么很高的学历，耐心、谦逊、艰苦实践和常识足矣。若我们掌握了基本知识，并坚持一种贯穿全局的方法，无论这种方法多简单，致胜自然来。但是，太多的人总想急于得到结果。其实他们应该坐下来什么也不做，让复利的奇妙结果带来收益。若非如此，交易成本就会吞噬掉任何投资者的业绩记录。投资必须承担一定的风险，所以必须在投资中添加一些防护措施，也就是安全边际，尽量避免挑选不适合投资的产品。关注挪薇宫中皓丨刘挪薇财经专栏 获取更多的财经资讯。





我热爱这份工作，因为我热爱我的事业，我要对自己负责，对信任我的客户负责！一个人的性格决定了作事的方式和方法，同样的市场，有人转身变凤凰，有人却依旧黯淡无光最终淹没在失败的人群中。很多时候不要急于入场交易，一定要倾听市场的声音，夜深人静时多想想自己哪些地方做的还不够，是什么导致了投资的失利，也更不要做那些晚上想路千万条，早上起来还扛单的人。连续的判断准确，一定不是靠耶稣，也不是靠抓阄，一定是不断总结和学习的必然结果。





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撰写：刘挪薇薇新：lnw6668，中瀚集团首席分析师；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注挪薇。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。