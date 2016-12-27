[技术分析] 田晶颖：12.27年末收官黄金原油白银2017年后市如何？解套助你 [复制链接]

田晶颖：12.27年末收官黄金原油白银2017年后市如何？解套助你



在市场经济中，只要你参与到经济中来，就是经济人了，经济人当然就以盈利为目的，特别在资本市场中，没有慈善家，只有赢家和输家！无论你在其他方面如何成功，到了市场里，赢输就是唯一标准。切记，投资之路，本金第一，避险第二，永远不要让你的资金做无谓的牺牲，在这里田晶颖衷心的希望每位投资者都能在投资市场找到自己心仪的老师，赚钱的同时学到技术，如果有幸我们能够相识，建议定会尽自己最大的努力，帮助你，共启翻仓之路！



说一下消息面的事情，周一现货黄金企稳微涨，美市盘中最高上探至1133.56美元/盎司，因圣诞节到来贵金属市场周一暂停交易，日内无重大数据公布。晶颖料定本周交易持续平淡，市场开始把焦点转向明年投资。今日继续和晶颖薇信TJY375一起观市。



晶颖说市：2017年金价走势如何？



上周黄金录得连续第7周下跌，截至上周四，黄金ETF持仓减少3.92吨，至1779.3吨，为连续第30那天下跌，下跌天数为2004年9月份以来最长。截止上周五为止，2016年金价仍有超过7%的涨幅。晶颖认为如果本周金价能够守住这些涨幅，将是自2012年来首次年度上涨。黄金整体作为股市和不确定性的对冲工具，对2017年最重要的指标都是围绕着美联储将加息，利息将会更高的。**的不确定性是很难预测的，因此有很多投资者在投资组合中始终保持一定比例的黄金作为风险的对冲工具。



晶颖认为对价格的的预测是最难的，尤其是一整年的价格预测。但是如果2017年金市与2016年类似的话，尽管我们并不如此建议，那么黄金将会温和上涨，在面对经济比较乐观的情况下。随着道指已破新纪录，有些保守人士已经在呼吁现在正是购买黄金的最好时机。金市究竟如何走，可能只有待来年才知道了。晶颖和你一起期待着。



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晶颖说技：原油白银何去何从？



原油技术分析



原油本周虽然短线多空转换频繁，但整体思路保持多头不变，大方向趋势未变，本次自回落49.9一线后，一直上涨到53美元高位，周线收阳，短线沿着趋势线呈现上涨的形式，跟随趋势，预计本周回落后行情将会继续走高，晶颖从消息面来讲，原油未来的上涨空间很大，不过，价格的上涨必定带来原油的产量会上升，会保持震荡的形式上行，上方阻力仍然很多，本周以52支撑，目前日线收取下影线小阳，其他各均线呈现多头排列，MACD双线高位欲形成死叉状态，红柱缩量，随机指标KDJ维持上行迹象，日线整体看震荡修复。更所消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



原油操作建议



1、建议52.7-52.9附近布局多单，止损0.5美元；第一目标53.4-53.6，第二目标53.8-—54.0；



2、建议54.0—54.2附近布局空单，止损0.5美元，目标53.1；



白银技术分析



白银市场看似一片风平浪静，实则已暗潮汹涌。白银自触底后整体维持底部的震荡整理，日线收阴，四小时形成下降通道，整体行情仍然偏弱势，近期的思路以震荡看待，前期的低点15.6一线的支撑，上方则看16.2一线压力位，后市以反弹做空为主，低多辅助，白银走势虽偏弱，但是下跌空间有限，这周关注15.6支撑力度，若跌破15.6，那么晶颖预计还将继续打开下方空间。不破此位，白银将会继续维持底部的震荡整理。更所消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



白银操作建议



1、建议15.8—15.9美元附近布局空单，止损0.2美元，目标15.7-15.6美元；



2、建议15.6—15.7美元附近布局多单，止损0.2美元，目标15.8—15.9美元。



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晶颖坦白讲：如何才能避免爆仓？



要仔细分析喊单者的操作方法和思维方式，想一想他为什么看多或看空，为什么要在这个价位开仓，为什么要在那个位置设置止损，和自己的分析判断哪里一致，哪里不同等等，多问几个为什么?如果哪里有疑惑的地方，可跟贴询问”喊单“者，相信一定回得到他的解答的。一旦发现喊单者的操作方向和市场运行的相反，千万不要盲目迷信和崇拜，要果断离场。总之，只要有自己的主见，不盲目跟从，随机应变，顺势而为，就不会走但暴仓的境地。更所讯息关注晶颖薇信TJY375坦白讲。







