[聊股沙龙] 涂圣凯：从基本面分析现货白银 [复制链接]

摘要：技术分析用以分析短线发展趋势，而要掌握白银长期及未来的发展趋势，就必需从基本面去分析，下面我们从白银现产销，供需角度去分析未来白银发展趋势,以下观点供参观。文章中提到的白银价格是国际现货白银报价，天通银是与国际接轨，价格同步国际现货白银价格。



白银估值偏低涨势或将强于黄金报告：银和黄金一样，是一种应用历史十分悠久的贵金属，人类开始开采白银要上溯到4000多年前。普通老百姓针对白银的概念大多集中在银元、银首饰、银餐具等方面。其实除此之外由于白银特有的物理化学特性，它还是重要的工业原料，广泛应用于电子电气、感光材料、医药化工、消毒抗菌、环保、白银饰品及制品等领域。随着电子工业、航空工业、电力工业的大发展，白银的工业需求正稳步快速增长；另外白银相对于黄金来说价格被低估，白银的消耗量比黄金大，存留量却较小，白银的投资价值正不断的被人们所认可。



一、白银的主要用途



1白银的主要用途



白银主要用于工业、摄影业以及首饰、银器和银币的制作。按照世界白银协会数据，工业用银量占总体消费的40%，珠宝首饰占18%，摄影占9%，隐含净投资占15%（该数字逐年增长）。



白银的独特性质包括强度、柔韧性和延展性，良好的电热传导性，较高的感光性和光发射性。白银的这种多功能性意味着其在大多数的应用领域中都是不可被替代的，尤其在要求可靠性、精密性和安全性的高技术领域中，白银的应用更具优势。



二、全球白银供需分析



1.全球白银供给情况



v供给方面，2009年全球银产量在达到709.6百万盎司，上涨4%。这部分白银增量来自于白银矿产的开采和黄金开采过程中产生的白银副产品。从地域上说，白银产量的增加最多的是拉美，增加了8%，其中阿根廷和玻利维亚的白银产量都有大幅增加。09年秘鲁是全球最大的白银生产国，然后依次是墨西哥、中国、澳大利亚和玻利维亚。除了澳大利亚，以上三国的白银产量都在上升。09年全球主要的白银产量供给上涨了7%，占所有矿产产量的30%。



2009年净白银存量供给为20.2百万盎司，下降了86%，主要是由于净投资的激增，大量的对冲减持，zheng.fu销售白银的减少和废旧白银供应量的下降。废旧白银供应方面，2009年的废旧白银供应量同比下降了6%仅为165.7百万盎司，为13年来的最低点，连续三年减少。zheng.fu的白银储量减少了13.7百万盎司，储量达到了几十年来的最低。俄罗斯再次出售白银，占国家白银销售中的一大块，我国和印度并未出售。



目前全球主要的白银开采现金成本与09年同比相对稳定，仅上涨不到1%，达到5.23美元/盎司。



2.全球白银需求情况



（1）白银工业需求有所下降



受全球金融危机的影响，工业品销售量的大幅减少造成2009年制造业对白银的需求量大幅下降11.9%，这主要集中在东亚、北美和欧洲，达到了自2003年以来的最低点。2009年制造业对白银的需求量达到729.8百万盎司，其中消费领域的工业品需求达到352.2百万盎司。随着电子工业的高速发展，银浆是制造与开发电子元器件、厚膜混合电路和触摸元件的基础材料，目前世界浆料的需求量在4000吨以上，产值的100亿美元，以白银主要需求领域电子行业为例，我们预计行业整体增长的背后驱动因素很多，主要是技术进步带来各种新兴应用和更新换代需求，未来增速可能为10%左右。



（2）白银投资需求大幅增加



2009年，白银投资净额巨涨了184%达到了136.9百万盎司，创下了过去20年来的最高水平。虽然全球的珠宝需求在09稍跌1.1%到156.6百万盎司，但印度和中国对黄金需求却有所增长，弥补了其他国家珠宝市场需求的下降。其中，由于印度制造业需求的巨增，白银器具对白银的需求扭转了之前十年的跌势上涨了4.6%，达到了59.5百万盎司。



3.全球白银供需情况总体分析



按世界白银协会的数据，我们分析了近十年全球白银的供需情况。我们发现矿商的供给是十分稳定的，除2001年产量下降以外，十年里平均增速为2.07%，其中产量增速最快的一年为2005年，产量为664.4百万盎司，同比增加了3.67%，这与当时市场环境有密不可分的关系（2005年由于价格的大幅走高，旧矿山重新启用，新产能大量释放，开工率达几年内最高水平）。



需求方面，十年的平均增速-0.33%，其中2005年为需求增速最高值，是5.54%，即使2009年金融危机影响较大的情况下，同比增速仍为正，是0.08%。从需求的结构上来看，近十年需求大幅增长主要来自于硬币和奖章，平均增长12.1%，且增长最多的年份为2008年，高达64.23%。而需求较平稳但小幅下降的为工业运用和首饰需求，下降幅度偏大的为摄影需求。我们预计占全球白银需求较大的成份中，工业需求未来二至三年内的平均增速在3%左右，珠宝首饰的需求可能会小幅下降，而投资需求将大幅增长。



三、白银市场分析与展望



1.白银市场特点及影响因素分析



国际白银黄金价格主要由海外市场决定，定价中心在纽约COMEX和伦敦LBMA；由于白银黄金具有硬通货性质，具有保值功能，成为金融投资载体，因此决定白银价格的因素较多，有黄金价格、美元汇率、能源价格、经济及政局稳定性、银行利率、基金行情、实物和投资需求的变动、印度及中国产需变化、矿山产量变化、通货膨胀因素、供需关系变化、zheng.fu收售金银的行动等。



全球经济在2009年从底部复苏，经济最困难的时刻已经过去，2010年-2011年贯穿市场的两条主线是经济复苏和全球刺激经济政策的逐步退出：一方面全球经济呈现复苏，但另外一方面基于前期过量注入流动性而导致的通胀使经济增长内生动力不足，为了规避资产泡沫和通胀风险，投资者仍然会大量购买金银。未来黄金的价格将继续由黄金投资避险需要主导，而市场的供需关系对价格影响不大。但白银同时具备工业属性和金融属性，在经济复苏情况下，除了受金融投资需要影响外，来自电子工业的需求将对市场价格形成助力，价格上升力量将强于黄金，因此，未来白银价格将呈波动上行趋势。除此之外，2011年来，世界**、经济、突发灾难不断，如利比亚战事升级、日本地震引发的核污染范围不断扩大、欧洲再起债务危机等等，这些都将引发国际避险情绪高涨，推动国际白银价格继续上扬。



2．白银市场价格展望



五年前，纽约白银期货价格大概为10美元每盎司，去年底为29美元，而在本周，纽约白银期货价格每盎司突破39.78美元，创31年来新高，且大有继续狂飙之势。一方面国际地缘政局持续动荡，如中东、非洲等地区的利比亚、科特迪瓦等地战火不断，这大大增加了黄金白银的规避风险需求；另一方面随着全球金融危机时期大量注入流动性，通货膨胀问题随着时间的推移而不断显现，金银良好的抵御通胀需求进一步体现；而来自经济的复苏对白银在工业领域的消费需求也促进了白银的强劲上扬。预计2011年国际银价将不断刷新历史新高。在2011年初，我们就说白银要开始涨价了，有分析师预计国际银价将在2014年时突破100美元一盎司，是否果真如此，我们拭目以待。



温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。当你独自一人做单时一定要心态平和的去做，如果觉得自己的心态不适合做单了就离开电脑去休息，或者你找一个可以给你指导建议的老师，这样才能保证你在这个市场不被淘汰；这个市场没有绝对神准分析，只有摆好心态，严格按照操作流程来操作，才能达到小亏大赚，这样才能稳健的盈利。



建议广大投资者在操作时要拥有一个平常心,洞悉行情的本质，完全实事求是的心理状态。进而养成好的做单思路，相信：养成一种好的做单思路，方可收获一份好的财富！



文/涂圣凯撰V信tushengkai886



