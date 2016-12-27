[技术分析] 赵虞人：12.27原油短期修正只为后市更好的上涨，白银预计震荡下行 [复制链接]

赵虞人：12.27原油短期修正只为后市更好的上涨，白银预计震荡下行





罗杰斯曾经说过：成功的投资家的做事方法通常就是什么都不做，一直等到你看到钱就在那里摆着，就在墙角那里，你惟一要做的事情就是走过去把钱拾起来。这就是投资之道。你要耐心等待，一直等到你看到，或者发现，或者碰到，或者通过研究发掘了你觉得稳如探囊取物的东西。





赵虞人——消息面解读





眨眼间2016年就将过去，也仅剩下4天的时间，而本周消息面清淡，因前有圣诞后有元旦节假日，投资者交投谨慎。不过，原油价格本周仍有可能再度冲锋54.51美元高位，因OPEC减产协议!周五(12月23日)罗斯总统普京在年终新闻发布会上表示，俄罗斯将减少石油产出，并与OPEC合作以支撑全球油价。普京表示，他希望油价稳定在目前的水平，目前油价高于俄罗斯预算中假设的平均每桶40美元。指导惟欣zyuren6。





他还称，在产油国减产之后，油价上涨将使得俄罗斯获益。如果油价平均能保持在每桶50美元，则2017年预算可多收入1.75万亿卢布(286.5亿美元)，OPEC和非OPEC产油国监督委员会将在1月份上半月开会，但会议地点尚未决定。俄罗斯和阿曼将代表非OPEC产油国。





赵虞人总结：虽然已进入2016年最后一周，但也意味着2017年即将来临，OPEC减产协议正式执行随之逼近，市场必然传出更多消息，若本周能持续向好，国际原油价格刷新54.51美元高点也不是没有可能性!









赵虞人——现货白银原油行情分析及操作策略





原油技术面分析





从原油连续四小时走势图来看，k线延续圣诞狂欢高开于53.29，目前市场仍是以消息面为主聚焦于1月减产实施情况，加之本周年线收官，赵虞人老师预计多头将乘胜追击创造一个好成绩。k线两大底部支撑值得关注，同时上方关注53.50，上破则关注前期高点54.51，未上破则重点关注目前点位。从指标上看，布林带三轨向上运行，MACD指标金叉向上，红色动能柱冒头，KDJ指标上看超买区。综合来看，油价上升空间较足，不论技术面还是基本面油价都将继续上涨，重点关注53.50点位。操作上赵虞人惟欣zyuren6建议低多为主。











独家策略





1.54.50美元附近做空，止损54.80美元上方，目标看向53.00美元附近。





2.53.00美元附近做多，止损在52.50美元下方，目标看向54.00美元附近。









白银技术面分析





白银日线走势图看，K线的整体的趋势向下不变，运行于布林带中轨与下轨之间，布林带张口。指标上，MACD双线死叉后持平运行于零轴下方，绿色动能增量。KDJ三线向下发散，紫线进入超买区，有上升需求。白银四小时线走势图来看，K线整体趋势向下，运行于布林带下轨于中轨之间，布林带口有紧缩的趋势。上方阻力位可关注布林带中轨15.9美元一线，不给银价反弹的机会，下方支撑位可重点关注15.59美元一线。指标上，MACD交金叉后粘合，于零轴下方持平运行，红色动能放量。综合来看，圣诞节行情清淡，白银赵虞人惟欣zyuren6预计会持续的震荡下行。





独家策略





1.15.60美元附近做多，常规止损，目标16.0





2.16美元附近做空，常规止损，目标15.70





现货市场水还是太深了，一个不慎就真的什么都没有了，光凭借一人之力是很难成事的，之所大家都想找个老师带，首先是因为自己的技术确实没到位，自己做心里没底，有个人给个指导会安稳一点，其次，自己的单子在里面，说多说少都会分心，影响自己的判断能力。所以大家要时刻想清楚自己在做什么，擦亮眼睛找到一个合适的老师比什么都重要。不要做一些无用功，时间也浪费了，还一点成果都没有得到。

