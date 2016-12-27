[技术点评] 谭灿芸：12.27原油多头坚挺，午间白银如何布局获利？ [复制链接]

谭灿芸：12.27原油多头坚挺，午间白银如何布局获利？



2016年最后一周行情开始了，每一天都是新的开始，不为昨日的失败找借口，不为昨日的成功留情绪，我们都不应该对未来充满恐惧，上周的行情已然成为过去，不管你在上周的行情里赚的是盆满钵满还是亏损的一塌糊涂，这都不影响我们今天的盈利，无论成功还是失败都已成为历史。



随着OPEC和非OPEC产油国落实减产细节，国际能源署(IEA)预计，只要OPEC和非OPEC产油国能够严格执行减产计划,原油市场可能会在2017年上半年进入短缺，料将短缺60万桶/天。



OPEC在11月底达成了8年来的首个减产协议，计划削减近120万桶/日的原油产量，目标将产量控制在3250万桶/日附近。而以俄罗斯为主的非OPEC产油国也在12月10日达成了减产协议，计划减产55.8万桶/日，其中俄罗斯将于2017年1月开始独自减产30万桶/日。



===原油白银趋势分析及操作思路===



现货原油技术面



原油上周高位窄幅整理收盘，由于圣诞假期的影响。周内交投清淡。围绕54.0-52.0整理。周初先行跳空高开后回落确认支撑。回踩52.07低点守稳。最终尾盘收高在53.10中性水平。使得周图收盘小十字线。



周图收盘在5一之上强行整理阶段。带动短期均线向上金叉支撑油价进一步反弹。结合K线突破结构。已经突破并站稳此前的双高之上。而上周回踩后一直守住顶底转换口52.0上方运行。周线蓄势上涨阶段。目前的周线形态有待爆发。日图收盘重新站上5日线。短期均线向上支撑油价、日图整理看多。目前K线接近此前高点则有收复之势。本周依托上周低点52.0附近做临界点看多。



短线图：下探回升收复52.70之后形成一波台阶反攻之势。同时15分钟图52.70转换成支撑。顶底突破口。结合小时图54.50高点回落确认已经得到消化。目前重新反转收复下跌失地。本周则有望蓄势破高。小周期经过回踩后上升动能较足。短线依托52.07看震荡上升。今日支撑位52.7052.20.



12-27（周二）原油交易策略：



（1）52.80附近做多止损52.20目标53.80-54.80.



白银走势分析：



白银周五欧亚盘围绕15.87-15.77横盘整理，整体波动不大，美盘回落试探低点，最终触及15.68位置后止跌企稳，开始整理过程，日线收盘在15.735一线，以一根上下影线等长的中阴收尾，以这种形态收尾，下周二行情回踩还需空，从日图来看均线系统呈空头排列，K线价格承压于5日均线震荡下行，今日行情依托于5日均线压力位做空即可。



12-27（周二）白银操作建议：



（1）反弹15.55美元做多，止损15.3美元，目标看16.30美元；



听了很多大道理，可依然做不好交易，学习了很多理论知识，可仍然不能游刃有余，如果我们不贪婪，我们不会被打败，如果我们不恐惧，我们将获得胜利，有时候想证明给一万个人看，但发现最后能懂的只有自己，市场的生存法则就是弱肉强食，注定有一批人将被市场所淘汰，战争不会给军人解释的机会，大浪淘沙，沉者为金，谭灿芸和您共同前行！



后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。



文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935







