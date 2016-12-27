[实战看盘] 不看几百点涨幅要跑？现在“亲妈”出动了！ [复制链接]

重要提示：周二市场再次出现折腾震荡，折腾震荡背后个股量化数据出现了“两极对峙”的态势。不同的主导动能数据情况将直接决定此轮回升之后个股未来的走势情况。 请迅速在电脑或者手机浏览器中直接输入“博尔量化.net”，回车后进入量化平台查询个股资金行为查询，或者直接添加“BULL591”博尔公众微信查询。 上午市场最大的一个变化就是空头回补主导的股票一下子增加了很多，毫无疑问，在昨天深V 走势之后，好多人回过神来，觉得市场可能有有机会了。但请大家记住，单单靠空头回补，是没法让“深V”变成“沟深波大”的。真正把握一波巨大涨幅，还需要认真的量化，大家可以用电脑或者手机，登录“博尔量化.net”，真正敢于大幅积极上涨的股票，交易上都是有表现的，包括大家手头股票也是一样的。 现在好的股票就是打提前量，都是率先行动的。市场做空时，积极的股票会率先出现空头回补主导，市场回补的时候，会率先出现做多主导。步步领先才会给大家带来大的利润。否则年底最后一周一过，国家队做好账面的预期不在，变数又会很大，现在不抓紧就来不及了。要知道周一上午之所以能下跌之后翻上去，就是金融股、两桶油发力护盘，市场一看国家队还在，年底账面不能太烂，所以整个都带起来，势头起来，一定抓紧。下面就是最近一些步步领先的股票，同样调整下来，市场还在做空主导，他们已经空头回补并且今天干脆做多主导了。 如果需要更直观的感受，可以在去对比一下上证指数，就能感受到什么是明显的积极。大家也可以自己去量化自己手头的股票，直接通过电脑或者手机，登陆“博尔量化.net”或许同样是昨天跌，今天涨，但背后的交易如果也是先空头回补，再做多主导，那就是捡到宝了。 当然遇到这种回补后再做空主导的多杀多，那是永远有动力杀跌的。所以今天大家也可以用“博尔量化.net”去量化交易，要是看到手头股票空头回补主导，那接下来有没有做多主导至关重要，没有做多，那假领先可就是有点回光返照的味道，更糟糕。 博尔量化.net 平台整理 2016-12-27

