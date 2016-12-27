[实战看盘] 颜沐羽：12.27原油低开，后市看涨还是跌？沥青白银走势分析及被套怎么解？ [复制链接]

颜沐羽：12.27原油低开，后市看涨还是跌？沥青白银走势分析及被套怎么解？



市场无非就是多空的交易，非多即空，非空即多，多空的博弈其实是利润的二次分配，也是财富的重新规划，要么在盈利中狂欢，要么在止损中消失。



人们常常习惯关注或者支持那些与自己观点相同的意见，其实讨教别人并不仅仅能改善自我，甚至是可以找一个依靠的对象，借一个可以歇息的肩膀。希望每一个找到颜沐羽的朋友都能和我有一段愉快的合作经历。



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>>消息面



随着OPEC和非OPEC产油国落实减产细节，多数分析师乐观地预计，该协议将加速缓解全球石油的供应过剩。国际能源署(IEA)预计，只要OPEC和非OPEC产油国能够严格执行减产计划,原油市场可能会在2017年上半年进入短缺，料将短缺60万桶/天。



俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov周一(12月26日)表示，2016年俄罗斯原油出口总量预计将高于预期，达到2.535亿公吨，较2015年增长了近5%，同时2017年原油出口总量还将小幅提升。



OPEC在11月底达成了8年来的首个减产协议，计划削减近120万桶/日的原油产量，目标将产量控制在3250万桶/日附近。而以俄罗斯为主的非OPEC产油国也在12月10日达成了减产协议，计划减产55.8万桶/日，其中俄罗斯将于2017年1月开始独自减产30万桶/日。



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>>技术面



1原油





从原油连续四小时走势图来看，k线延续圣诞狂欢高开于53.29，目前市场仍是以消息面为主聚焦于1月减产实施情况，加之本周年线收官，预计多头将乘胜追击创造一个好成绩。k线两大底部支撑值得关注，同时上方关注53.50，上破则关注前期高点54.51，未上破则重点关注目前点位。从指标上看，布林带三轨向上运行，MACD指标金叉向上，红色动能柱冒头，KDJ指标上看超买区。综合来看，油价上升空间较足，不论技术面还是基本面油价都将继续上涨，重点关注53.50点位。操作上建议低多为主。



盈利操作建议：



54.50美元附近做空，止损54.80美元上方，目标看向53.00美元附近；



53.00美元附近做多，止损在52.50美元下方，目标看向54.00美元附近。





2.白银



交易思路：沐羽从现货白银四小时走势图上来看，布林带三轨不断向下运行，k线今日高开于15.728.下方支撑点位可达四星，虽上方阻力位也很强，但亚盘上涨空间还是留足了。日内重点关注15.80。上破后关注16.0，未破则重点关注目前所在点位。MACD指标拐头向上，红色动能柱逐渐放量。沐羽结合消息面综合来看，白银价格后市看涨空间较大，日内重点关注15.80大关。操作上沐羽建议亚盘时段一低多为主，保守者触及16.0做空，激进者可等到16.10。



盈利策略①：16.0美元附近做空，目标看向15.60位置，止损在16.10美元上方;

盈利策略②：触及15.65美元可做多，目标看向16.1美元，止损15.50美元下方。



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>>解套



经常会有人问：颜老师，为什么我总是拿不住单子。正所谓，一朝被蛇咬终身怕井绳，可能你之前亏得太多，然后知道这个市场有多大的风险，赚钱了就想要出掉，怕自己看到的是海市蜃楼。做了这么久我认为做到以下三点，你是可以拿住单子的。



1，你需要轻仓操作。



2，你自己需要懂颜老师的思路。



3，你需要有一套自己的交易系统。



第一点，轻仓操作，我们做贵金属投资利润很大的同时风险也很大，如果你总是重仓操作，那么你一朝失手将会永远爬不起来。打个比方，如果你带5个点损，每次两三个点就跑路，那么扣掉一个点手续费，那么你只赚一到两个点，也就是说4-5单赚的才能抵住一单损的，老师的准确率百分之八十才能带你保本，那么投资就失去意义。

第二点，懂得老师的思路，你知道一些老师的思路，知道大概的做单原因，做单看到的目标，跟颜老师保持一个比较好的默契，这样你才能更好地拿住单子，锁住利润。



第三点，尤其重要的一点，交易系统是需要培养的，而且不同性格的人的交易系统也是不同的，怎样形成一个适合自己完善的交易系统，这对初入金市的新手而言是需要时间和经验的，比较困难。但是如果找到一个好的伯乐，懂得培养你，做一个引导，制定一套方案，打造一套属于你自己的交易系统，授之以鱼不如授之以渔。有了自己的交易模式加上操作的把关，颜老师的思路，对新手而言完全是一个轻松获利的捷径。



买就跌，一跌就割，一割就涨，一涨就追，一追又套，一套再割，资金不断缩水，如此循环，生生不息。如果你处在这样的循环中，请停下来好好想想，总结一下经验和教训，整装再发。



套牢之后，无论如何处理都是被动的操作，解套固然是投资者必须掌握的基本功，但是投资者更应该把精力放在套牢之前，颜沐羽老师认为想办法提高分析技巧和买卖水平，尽可能减少被套牢的次数，始终占据资金和心态的主动。这才是最重要的！



>>寄语



生活，不会总如意，投资，不会都圆满，都要经受聚散离合，涨涨跌跌，都是历经风雨吹打，路尽时，适时拐弯，总会豁然眼!投资，绝对不是靠心情存在，而是靠心态活着。对于亏损的朋友，颜沐羽在这里表示深感遗憾，对于这么大的一波行情不仅没有好好把握，还倒蚀本。



所以说我们不仅要把握好行情，更不能缺少技术指导，不然行情再大也和自己没什么关系，甚至还有“反着做”亏损的...早上就有一个客户找到笔者说他的一个朋友在别的平台亏损了十几万，笔者在这里补充一句市场良莠不齐，不排除会有写分析师资历不深的情况....我只想说你是幸运的，因为你遇到了我，我也想说你不幸的，因为你没有早点遇上我。



本文属颜沐羽原创，如需转载，请注明！个人建议，仅供参考。如有想咨询可以加扣扣3376490002，微信ymy5331232,鼎盛瀚世实战指导群：289642812，验证：ymy。

文/颜沐羽

