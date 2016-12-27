刘挪薇：减产力度受威胁，11.27原油上涨无力，后市操作建议 [复制链接]

刘挪薇：减产力度受威胁，11.27原油上涨无力，后市操作建议



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



市场无非就是多空的交易，非多即空，非空即多，多空的博弈其实是利润的二次分配，也是财富的重新规划，要么在盈利中狂欢，要么在止损中消失，很多投资者遇到一个尴尬的问题，那就是上涨的时候手里有空单，下跌的时候发现手里有多单，设好的止损刚好被秒，不设的止损刚好被套，人们常常习惯关注或者支持那些与自己观点相同的意见，其实讨教别人并不是为了改善自我，只是找一个可以依靠的对象，借一个可以歇息的肩膀，仅此而已。





12.27市场资讯：



由于圣诞和新年接踵而至，受此影响，市场整体交投清淡，但是美原油在上周五还是录得一根阳线，涨幅1.14%，虽然油价收涨，OPEC上周还是有利空消息传出，市场在观察OPEC的实际减产情况，值得注意的是，美国800万桶储备油将会在1月上市，且最早于明年2月交割；另外，上周利比亚宣布重启了该国最大的两个油田，市场预期这将会在接下来的3个月内为利比亚形成27万桶/日的产量，而这将意味着减产规模被抵消了相当一部分；同时，沙特上周宣布将会削减燃油补贴，这会造成沙特国内原油需求下降。



OPEC部分产油国在过去的减产行动执行层面一直存在着或大或小的作弊行为，这令投资者表示担心。同时，利比亚和尼日利亚获得了减产豁免权，如果这两国产量得到恢复，相信沙特等国的减产负担将会加重，这也将威胁到最终的减产执行力度。





12.27原油技术面分析：



原油技术面日线级别，上周油价维持在52美元关口上方交投，K线上穿短期5日和10日均线，油价运行于布林达中轨上方，布林带口头有轻微缩口迹象，KDJ勾头向上发散，MACD双线持平运行于零轴上方，红色动能减弱。



四小时图油价周五美市盘中大幅反弹走高，K线站上布林带中轨线上方交投，短期上方阻力关注上轨线53.8美元一线，下方支撑关注下轨线52美元整数关口，布林带持平运行，KDJ向上发散运行，MACD双线勾头向上拟交金叉，绿色动能减弱。基本面上，本周将迎来元旦节，市场消息面清淡；综合来看，挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七 认为操作上还是回调做多为主，防守性空单为辅。



12.27原油操作建议：



1、回踩52.5美元企稳介入多单，损52美元下方，目标看53.6美元附近；



2、首次触及53.8美元介入空单，默认止损，目标看53.2美元附近；



3、若油价下破53美元，则空单直接跟进看52.2美元附近。



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12.27挪薇静待有心人：



人心都是肉长的，我也知道，在场的每一位投资朋友都渴望一路成功，无论是做什么事情都一样，其实我们做分析的也一样，没日没夜熬通宵盯盘，也希望你们都能赚钱，这样也是我们价值的体现，但是，为什么市场上有很多朋友总是不尽如意呢？







我相信是有很多种原因的，我们没有办法在最低位做个多单，拿到最高位出，谁也不知道会涨多少，但是，要记住，老师给你的有一个明确的思路，给出严格控制风险的方案，那么你用良好的心态去做，稳健获利还难吗？



我们没有百分百的准确率，我有的是一份从不言弃的心和一份对职业的执着。我不是市场最厉害的，但肯定是一位心理素质良好，思路清晰明了负责人的分析老师。相见便是缘分，多一个朋友多条路，在投资路上我相信你需要这样的朋友作伴，无论你现在操作的状况好与否，都可以关注挪薇宫中皓丨刘挪薇财经专栏 获取更多的财经资讯和实时行情分析。





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撰写：刘挪薇薇新：lnw6668，中瀚集团首席分析师；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注挪薇。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。