[技术分析] 北千山：12.27黄金白银行情分析及操作建议，空单被套如何解 [复制链接]

文/北千山/V芯beiqianshan789



后悔是一种耗费精神的情绪，后悔是比损失更大的损失，比错误更大的错误，所以不要后悔，顺势时，市场造就你，逆势时，市场就教育你，失去金钱的人损失甚少，失去信念的人损失极多，人活着，无论做什么，总是要有念想的!市场就是个圆，有的人走了一辈子也没有走出行情画出的圆圈，其实，圆上的每一个点都有一条腾飞的切线。勇气是控制恐惧心理，而不是心里毫无恐惧!

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消息面



国际黄金价格周一(12月26日)因圣诞假期休市。伴随近期美联储启动年内首次加息，美元走势强劲，黄金ETF持仓持续减仓等多重利空的打压下，金价跌跌不休，近期维持在1130关口窄幅震荡。



由于美国侯任总统特朗普财政刺激措施可能刺激通胀走高，且市场预期美国经济增长将为美联储明年加息提供更多理由，美元徘徊在14年高位附近，此外黄金净多头持仓降至近11个月以来的最低水平，这或表明来年金价将“命悬一线”。



据统计，截止上周五(12月23日)为止，国际金价累计回落幅度高达14%，有望创下2013年三季度以来的单季最大跌幅。黄金在今年1-3月录得30年以来最大的季度升幅。



欧美市场圣诞节假期休市一日，白银市场迎来短暂的喘息，市场即将迎来2016年年度收官战，而白银目前不能很明确判断是不是能反弹，再加上年底市场交投欲望不是很强烈，白银行情需谨慎操作。



临近新年，市场交投清淡，美元指数跌幅不大对于金银反弹有一定的压制，而预期中的特朗普新政也影响市场对黄金的看法。因美联储对部份特朗普推高通胀的政策作更积极的回应。



现货白银受技术面以及美联储加息影响，从17.5附近不断下行至15.7附近，白银价格连续三周录得阴线，而自11月初特朗普当选美国总统后，白银价格走势不断下行，本周为本年度的最后一个交易周，也是圣诞及新年假期，市场交易将会比较平淡，看空的氛围较重。



现货白银技术面和操作建议



白银日线走势图看，K线的整体的趋势向下不变，运行于布林带中轨与下轨之间，布林带张口。指标上，MACD双线死叉后持平运行于零轴下方，绿色动能增量。KDJ三线向下发散，紫线进入超买区，有上升需求。白银四小时线走势图来看，K线整体趋势向下，运行于布林带下轨于中轨之间，布林带口有紧缩的趋势。上方阻力位可关注布林带中轨15.9美元一线，不给银价反弹的机会，下方支撑位可重点关注15.59美元一线。指标上，MACD交金叉后粘合，于零轴下方持平运行，红色动能放量。综合来看，圣诞节行情清淡，白银预计会持续的震荡下行。



现货白银操作建议



1.建议在15.80-15.90附近做多，常规止损，目标16.10-16.20；



2.建议在16.20-16.10附近做空，常规止损，目标15.60-15.50。



3.建议在96464-5432附近做空



（日内更多实时进场点位等待盘中提示，建议仅供参考，风险自担）



现货黄金技术面和操作建议



黄金日线走势图看，K线运行于布林带中轨与下轨之间，整体趋势向下，布林带口有微张的趋势，自从美国大选，黄金从高点1337位置一路下跌，虽然有反弹，单就下跌幅度来说，显然不足为道，黄金目前处在非常弱的一个走势。黄金四小时走势图来看，K线突破布林带中轨，在中轨与上轨之间运行，但整体趋势还是向下运行，布林带口微张。上方关注阻力位，布林带上轨1135美元一线，下方重点关注支撑位1125美元，还可关注1127美元。指标上，红色动能增能，KDJ三线向上发散。综合来看，盘面技术上缺乏足够上行动能，但是形成了小多头格局。



现货黄金操作建议



1.建议在1127-1128附近做多，常规止损，目标1133-1134；



2.建议在1135-1134附近做空，常规止损，目标1129-1128。



（日内更多实时进场点位等待盘中提示，建议仅供参考，风险自担）



多空单被套如何解套：



1、首先，我们要明确的是，做投资是为了赚钱，而不是为了套单赔钱。那么为什么会套单，一是老师的实力不行，方向做反。二是自己的单子没有做好风险控制措施



2、单子被套，一定要严格止损，及时离场。不可逆势抗单，否则只会造成无法挽回的损失。



3、高位多单：多单如果是轻仓且点位不是太高的话可以等反弹一点再小损离场，或者回踩不破位的话，可以布局多单，上去两手多单全部离场，弥补之前的损失，如果是重仓，建议先减仓一部分，然后设上目前支撑位置的止损，及压力区的止盈。低位空单：做短线的，如果是高点附近的、或者位置还行的空单建议逢低走掉，反手做多，回补损失。



4、空单被套单20个点以上，仓位风险率低的，建议直接止损出局;风险率高的，减仓等待上涨小损出局。



具体怎么解单？



1、先解逆势单；



2、先解盈利单；



上面两种方法中的个人更偏向于第一种。因为我们锁单的目的是防止损失，那么当行情明朗时，把逆势单解掉即等于切断了损失源。但要注意，逆势单并不等于亏损单。



另一顺势单可选择行情走得差不多了再平。



第二种方法，选择的是先获利，另一单可等回调或反转时再平。但回调和反转时又涉及到判断时机的问题。如果另一单如未能及时平掉则很可能要转为中长线。以上便是笔者经过多次实战经验得出的结论，希望可以帮到大家。

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所有单子只要被套、方向做反，就一定不要盲目扛单。与行情对赌、盲目抗单，只会造成自己更大的亏损，从而无法挽回。一定要记住自己做投资的初衷：小亏大赚，稳健获利！由于各个平台的点位不太一样，解套策略由北千山老师独家提供，如果你存在套单的情况请速速联系北老师，北千山老师会根据你套单的点位，制定一套适合你的解套方案。



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