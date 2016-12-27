[长线是金] 涂圣凯：爆仓→亏损→追金形成的原因 [复制链接]

1、不止损，短线变中线，中线变长线



作为一名多年的投资从业人员，我们经常被问道“什么是投资者在黄金市场中最常见的错误呢？”我的答案是没有即时迅速的止损。多空双向制的黄金品种由于它的杠杆作用，盈利与亏损都被放大。不及时止损所带来的后果往往是极其严重的。我们都知道在投资市场我们最宝贵的财富就是我们的投资资本，资本就象我们在战场上的子弹，没有了子弹，便注定要失败。我们必须时时注意保护自己的资本，不能让损失无限扩大。很多人希望，祈祷，梦想着找到一种完美的交易手段，可以完全盈利，不用止损。一句话，不管在任何领域这种完美的赚钱方法都是不可能的。成功的交易方法就象成功的生活一样，不是通过避免损失得到的，而是通过控制损失的多少决定的。



转换时间框架也是股民在黄金市场常犯的错误。由于股票没有杠杆效应，很多股民都有亏损就拿着的习惯。而在黄金市场这是行不通的，



黄金的快速波动、杠杆效应等都会让有这种思维的股民吃尽苦头。所谓的转换时间框架也是一种变相的不止损、不认错。它是这样发生的。一个投资者以想要获取一个好的短线收益的目的买入一个合约，但是行情走势没有产生他想要达到的效果。这个投资者没有在短线所限定的时间框架里卖出，而是决定要持有这个合约改为中线投资或长线投资。这只是一个不想止损的理由罢了，这种转换时间框架的方法必将引起灾难，而止损是我们避免灾难发生的唯一方法。



2、不注意资金管理，没有控制仓位



我们用自己的血汗钱来参于投资，这与投资你家附近的便利店没有什么本质的区别。如果便利店的小老板来找你为他的小店投点钱，你会怎么考虑呢？投不投呢？要投多少呢？会跟你买股票那样一拍脑袋就决定吗？所谓的资金管理也正是要解决投不投与投多少的问题。



关于新手参于黄金我的建议是将资金分成６～８份，每次只投一份，随着自己经验的逐渐丰富，投资准确率的不断提高，慢慢加大自己的仓位，但不论什么时候一个品种的持仓不能超过总资金的百分之五十。否则一旦失误，翻身难度很大。举个简单的例子来说，如果你有十万元钱，一次亏损了百分之五十，就剩下五万元。而要从五万元再赚回十万元，就要赚百分百才能达到。任何一个有数学基础的人都知道百分百要比百分之五十来的漫长。



在美国的资金管理界曾经做过一项调查：能够长期获胜的基金最重要的不是在什么时间、什么价格入场，而是基金买了多少。这也就是投资界常提到的术语：资金管理。股票市场由于没有杠杆效应，很多人并没有意识到资金管理的重要性。而在黄金中如果不注意资金的管理方法，绝对不会摘取最终的胜利果实。



3、等待回调



股票市场是一个只能单边做多的交易市场，而黄金是既可以做多也可以做空的双向制市场。这就决定了黄金行情走势与股票行情走势的根本不同。在股票市场，利好消息出台或价格突破关键位置时，将会有热钱进入，不断买入股票，推高价格。而在双向制的黄金中，利好消息出台及关键位置被突破时，不仅有热钱进入市场，还有市场中原来的反向持仓的所有者大批的平仓，变相的增大了推动价格波动的力量。所以黄金的买卖要求投资者比在股票市场中更要迅速，回调的出现往往是价格已走完一个波段，此时入场往往会饱受折磨，甚至亏损。



4、Ｔ＋０导制无计划的交易频繁



股票市场的T＋1交易制度，使很多股民在当天进场后，发现错误也没办法在当天补救。而黄金的T＋0制度使投资者在当天就有机会重新进行选择。但这种制度也是一把双刃剑，由于可以自由选择，使交易次数增多，日内的波动要比股票剧烈。如果没有严格按照自己的计划操作的话，在盘中很容易因为受情绪的左右而多次判断失误，从而引起操作者的报复性情绪，导制交易频繁。所以在这种自由度较大的市场中，股民更要控制好自己的情绪，计划好自己的交易，交易好自己的计划。



5、很多人永远在后悔，后悔当初为什么没有抓住投资机会，事实上机会无时不在，在犹豫的过程中可能机会就消失了，真正能抓住的永远只是一小部分人！



温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。当你独自一人做单时一定要心态平和的去做，如果觉得自己的心态不适合做单了就离开电脑去休息，或者你找一个可以给你指导建议的老师，这样才能保证你在这个市场不被淘汰；这个市场没有绝对神准分析，只有摆好心态，严格按照操作流程来操作，才能达到小亏大赚，这样才能稳健的盈利。



建议广大投资者在操作时要拥有一个平常心,洞悉行情的本质，完全实事求是的心理状态。进而养成好的做单思路，相信：养成一种好的做单思路，方可收获一份好的财富！文/涂圣凯撰V信tushengkai886



