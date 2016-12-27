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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 【技术点评】 李淼盛：年关收盘之战开启，白银原油操作建议
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[技术分析] 李淼盛：年关收盘之战开启，白银原油操作建议 [复制链接]

李淼盛

红豆币
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发表于 2016-12-27 09:48:28 |显示全部楼层
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　　导语： 周二(12月27日)原油价格亚盘时段，因节假日气氛浓厚，原油市场消息面清淡，油价短线横盘。不过，据沙特表示，原油收入2017年将同比暴涨46%。

　　消息面：

　　随着OPEC和非OPEC产油国落实减产细节，多数分析师乐观地预计，该协议将加速缓解全球石油的供应过剩。国际能源署(IEA)预计，只要OPEC和非OPEC产油国能够严格执行减产计划,原油市场可能会在2017年上半年进入短缺，料将短缺60万桶/天。

　　俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov周一(12月26日)表示，2016年俄罗斯原油出口总量预计将高于预期，达到2.535亿公吨，较2015年增长了近5%，同时2017年原油出口总量还将小幅提升。

　　OPEC在11月底达成了8年来的首个减产协议，计划削减近120万桶/日的原油产量，目标将产量控制在3250万桶/日附近。而以俄罗斯为主的非OPEC产油国也在12月10日达成了减产协议，计划减产55.8万桶/日，其中俄罗斯将于2017年1月开始独自减产30万桶/日。

　　上周五，美国公布的多项经济数据表现强劲，比如美国11月新屋销售环比增长5.2%，创八年来第二大增幅，12月密歇根消费者信心指数创13年来新高，不过这依然无法阻挡黄金反弹势头，因为金价目前主要与美元汇率联动，而美元指数又因为美股涨势在圣诞节前放缓从14年高位稍微回落。

　　目前，看空氛围依旧笼罩着黄金市场。上周世界最大的黄金ETF连续29日减仓创史上最长记录，持仓自11月以来已减少了12%。而CFTC最新周度报告显示，截至12月20日当周，对冲基金和基金经理连续六周减持黄金净多头头寸，净多仓降到至少10个月低位。投机客还减持了白银净多头头寸。

　　原油技术分析：

　　从原油连续四小时走势图来看，k线延续圣诞狂欢高开于53.29，目前市场仍是以消息面为主聚焦于1月减产实施情况，加之本周年线收官，预计多头将乘胜追击创造一个好成绩。k线两大底部支撑值得关注，同时上方关注53.50，上破则关注前期高点54.51，未上破则重点关注目前点位。

　　从指标上看，布林带三轨向上运行，MACD指标金叉向上，红色动能柱冒头，KDJ指标上看超买区。

　　综合来看，油价上升空间较足，不论技术面还是基本面油价都将继续上涨，重点关注53.50点位。操作上建议低多为主。

　　原油操作建议：

　　美元附近做空，止损54.80美元上方，目标看向53.00美元附近。

　　美元附近做多，止损在52.50美元下方，目标看向54.00美元附近。

　　白银技术分析：

　　从现货白银日线图来看，布林带开口明显，k线沿着布林带下轨不断向下运行。短期白银价格难摆低迷走势。白银价格要想重回16大关还需看美元走势。今日美元走势小幅下跌，白银周二开盘或受此支撑。MACD指标不断向下运行，绿色动能柱缩量。

　　综合来看，白银价格继续下挫可能性较大，白银市场休市三天，多头修整状态开启年线收官之战。

　　白银操作建议：

　　美元附近做空，止损54.80美元上方，目标看向53.00美元附近。

　　美元附近做多，止损在52.50美元下方，目标看向54.00美元附近。

操作建议, 白银, 收盘

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