[长线是金] 张皓晟：不靠运气得天下，而已策略得天下！ [复制链接]

首先你必须学会如何输钱，这比学会如何赢钱更为重要。若你以为你始终是个赢家，那么当你输钱时你就会责怪市场，对市场产生敌意，而不去思索你为什么会输。做好单子止损，留得青山在不愁没柴烧，做投资不能孤注一掷，给自己留条后路。



其次，你应当尽快控制你的亏损。大多数交易员对亏损的仓位持有太久，因为他们希望亏损减小；而对于赚钱的仓位，他们会很快平仓入袋为安，因为他们担心赚钱将会消失。正相反、对于一位杰出的交易员来说，应当害怕损失的扩大和希望获得更多的赚钱。



明白单子止损的意义固然重要，然而，这并非最终的结果。事实上，投资人设置了单子止损而没有执行的例子比比皆是，市场上，被扫地出门的悲剧几乎天天都在上演。单子止损为何如此艰难？公众号张皓晟。



原因有三：其一，侥幸的心理作祟。某些投资人尽管也知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致自己错过单子止损的大好时机；其二，价格频繁的波动会让投资人犹豫不决，经常性错误的单子止损会给投资人留下挥之不去的记忆，从而动摇投资人下次单子止损的决心；其三，执行单子止损是一件痛苦的事情，是一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。所以最终还是需要投资朋友们自身来克服，正确的看待单子止损。



所谓单子止损点是指投资交易中投资人心里允许承受的最大亏损，当超出该亏损后需及时单子止损离场。



单子止损有技巧，一方面考虑承受的亏损最小，另一方面又不至于被损在地板和天花板上。比如行情看涨，但是买入点较高，价格若持续回落则亏损不可承受，但若单子止损离场又恐单子止损后价格马上开始上涨。设置巧妙的单子止损点有助于投资人增加赚钱的概率和空间。



行情走势呈现波浪式上涨，每一浪低点和高点都在上移，此种情况称之为上涨行情走势，在上涨行情走势中应考虑回落做做多单。利润在途中箭头所指处回落分批做做多单，单子止损应设置在前一浪低点圆圈下方。只要趋势不改变，该单子止损点则不会触及，而趋势若发生概率，则该单子止损点一定跌破，届时需离场。我们发现设置单子止损点在圆圈下方刚好没有被单子止损，持有做多单后期如期获利。



单子止损不可太大，若单子止损太大，则价格一旦扭转趋势，则亏损过大。单子止损点应放在趋势浪的前一浪低点下方。这样有2个好处：第一.若趋势不改变，即方向判断正确，则不会被单子止损。第二.一旦被单子止损，则说明趋势改变，则没有必要再持有反向单。此种设置方式是最小的单子止损点设置技巧。投资人可自行尝试。



其一，“凡事预则立，不预则废”，所有的单子止损必须在进场之前设定。做期货投资，必须养成一种良好的习惯，就是在开仓的时候就必须找到单子止损位并设置好单子止损单，而在亏损出现时再考虑使用什么标准常为时已晚。



其二，单子止损要与趋势相结合。趋势有三种：上涨、下跌和盘整。在盘整阶段，价格在某一范围内单子止损的错误性的概率要大，因此，单子止损的执行要和趋势相结合。在实践中，笔者以为盘整可视作看不懂的趋势，投资人可以休养生息。



其三，选择交易工具来把握单子止损点位。这要因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好你就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要，而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。



总之，期货交易注重健全的交易策略，其中资金治理可视为其核心，而单子止损可视为资金治理的灵魂。惟有作好资金治理、严格单子止损，才能细水长流，成为期货市场的常胜将军。留得青山在，不怕没柴烧！



投资，永远不要用侥幸的思维对待行情走势，不要用讨价还价的技巧询问行情。真正的亏损，来自于优柔寡断和逆势，很多时候，明知道趋势的逆转，却非要等到保本出局，最终深陷泥潭；很多时候，明知道趋势还要延续，却总希望反抽给到自己脱离的机会，但却一次次单子被套。永远要尊重市场，市场不会存在侥幸，更不要逆市而为！



张皓晟寄语



在这个市场中，最公平的就是行情。所有的投资者面对的都是一样的行情。然而，面对同样的行情，投资者必然会做出不同的选择。当行情像浪花一样一波接一波的打过来，有的人面对机会，做好准备，迎面而上，止盈翻仓；有的人害怕恐惧，毫无准备，反而被行情杀了个措手不及。行情对每个人都是公平的，就看你怎么面对。



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