[技术分析]  田晶颖：12.27年末最后一周风险暗藏？周二开盘油价能否直冲54大关 空单被套 [复制链接]

田晶颖：12.27年末最后一周风险暗藏？周二开盘油价能否直冲54大关 空单被套



很多时候，努力并不是为了得到奖赏，而是为了被认同；



交易不乏精彩，只是有时候，你的眼睛盯着乌云不放而已；



坚持所谓的顺势而为，实则却在逆势而动；



你坚守的未必是你期待的，你放手的却是你想要的。



晶颖说市：行情清淡，但可以看看基本面



因圣诞假期，昨日美布两油双双休市，无价格变动和重大数据公布，不过基本面层面仍有部分消息爆出。今日和晶颖一起来看看。利比亚产量达到62.2万桶/日，预计未来一个月还将增加17.5万桶，未来三个月内合计增27万桶；俄罗斯今年原油出口预计环比增长近5[%]至2.535亿吨，且明年会在这一基础上继续“小幅增加”；12月28日24时是今年国内最后一轮成品油调价窗口，预计将年内第二次出现“三连涨”；API库存数据推迟至周四05:30，EIA库存数据将推迟至周五00:00，晶颖请投资者留意时间安排。今日继续和晶颖薇信TJY375一起观市.



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晶颖说技：原油白银何去何从？



今天也是12月27日了，距离2016年结束的时间只有区区几日了，但在接下来的时间里，市场较为清淡，原油价格面临美元与利比亚的双重施压，且美国页岩油虎视眈眈，就目前而言，原油价格想要在年末的时候再创新高心意认为极为困难。不过，原油投资者也无需过度失望，因利比亚在OPEC减产协议豁免国之中，市场的关注焦点仍在于OPEC减产协议的执行情况，只要在接下来时间内，OPEC如期减产，原油价格又将迎来一波牛市浪潮，上探60美元天花板都不是事。当然了无论消息面和数据是利多还是利空现在都已经不重要，重要的是如何在雾里看花的行情中赚到钱。之前在文章中也提到过，减产的协议真正实施是在2017年1月1号，距离时间还有一个礼拜，欧佩克和非欧佩克都会在减产前狠狠地抓一波大行情，但是在正式减产临近是油价大趋势依然是看多，如果减产全部实施60美元也是有可能。



原油技术分析



原油从日线看，连续两日录得一根阳线，目前价格处于布林带中轨上方运行，布林带整体通道有向上运行的趋势。MA快线系统出现向上的拐头。MACD指标死叉向下运行，绿柱缩量。KDJ指标拐头有向上运行的迹象。短期内，晶颖个人还是看好有小幅回调。但是大趋势目前来说，还是以多头为主。周二原油极有可能高开，然后走一波回调，晶颖老师看好减产的一个执行力度。预计原油本周会在53美元左右高开，本周预计回调位置在51美元左右，然后再持续单边上涨再次试探突破55美元的强压力位。更所消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



原油操作建议



1、建议53.8—54.0美元附近布局空单，止损0.5美元，目标53.5-53.2美元附近；



2、建议52.8—53.0美元附近布局多单，止损0.5美元，目标53.50-54美元附近。



白银技术分析



白银市场看似一片风平浪静，实则已暗潮汹涌。白银自触底后整体维持底部的震荡整理，日线收阴，四小时形成下降通道，整体行情仍然偏弱势，近期的思路以震荡看待，前期的低点15.6一线的支撑，上方则看16.2一线压力位，后市以反弹做空为主，低多辅助，白银走势虽偏弱，但是下跌空间有限，这周关注15.6支撑力度，若跌破15.6，那么晶颖预计还将继续打开下方空间。不破此位，白银将会继续维持底部的震荡整理。更所消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



白银操作建议



1、建议15.8—15.9美元附近布局空单，止损0.2美元，目标15.7-15.6美元；



2、建议15.6—15.7美元附近布局多单，止损0.2美元，目标15.8—15.9美元。



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晶颖坦白讲：为什么被套的又是你？原油多单被套怎么办？



每一次单边行情之前都会出现整理或者反转形态，从历史的走势来看每一次新一轮单边出现之前，行情处于整理形态较多。无论是整理形态还是反转形态，田晶颖认为只要我们能够准确的分析它的技术面，整理形态我们要关注价格会在什么时候走出区间延续前期走势，反转形态我们要看到何时是有效的突破走向反转。



要知道，止损是用来减小损失的，不是用来防止损失的。这个道理很多人在单子方向后是想不明白的。很多人单子一做进去，好，反向一个点两个点，急了，反向20个点，恩，觉得这是个补仓的机会，好，加仓，结果反向依旧再延续，好，把止损调大点，结果单边了，完了，套住了。这就是技术和心态不成熟的原因。

