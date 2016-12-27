[长线是金] 张皓晟：原油市场风云难测，现货原油白银操作建议 [复制链接]

导读：



昨天（12月26日）周一，时逢西方节日圣诞节来临，美国和布伦特原油期货市场休市一天。美元受强劲的经济数据提振攀升，利比亚称重启两条输油管道运营。随着2017年的减产脚步渐近，俄罗斯方面也开始承诺减产，假期直至本周二，这两天没有重大消息面，原油价格也将在52-54美元区间徘徊。



消息面：



随着OPEC和非OPEC产油国落实减产细节，多数分析师乐观地预计，该协议将加速缓解全球石油的供应过剩。国际能源署(IEA)预计，只要OPEC和非OPEC产油国能够严格执行减产计划,原油市场可能会在2017年上半年进入短缺，料将短缺60万桶/天。



俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov周一(12月26日)表示，2016年俄罗斯原油出口总量预计将高于预期，达到2.535亿公吨，较2015年增长了近5%，同时2017年原油出口总量还将小幅提升。



沙特作为OPEC的主导成员国，可以说在减产协议的达成中起到了关键的作用。沙特能源部长法利赫表示，该国此次的财政预算是基于减产协议被如实履行的前提下。布伦特原油价格在上周四已经回升至55美元/桶关口上方，较1月低位接近翻番。



OPEC部分产油国在过去的减产行动执行层面一直存在着或大或小的作弊行为，这令投资者表示担心。同时，利比亚和尼日利亚获得了减产豁免权，如果这两国产量得到恢复，相信沙特等国的减产负担将会加重，这也将威胁到最终的减产执行力度。



综合而言，预测明年油价的游戏总有赢家和输家;明年原油市场仍存在很多变数，包括：OPEC会否严格实施承诺的减产?减产会否令市场在明年重归平衡?即使产油国们在2017年年初严格减产，但是否会有一些OPEC和非OPEC产油国会在油价大涨之后尝试作弊，以谋求更多收益?美国页岩油产业将以多快的速度复苏?页岩油复苏将会对原油市场和油价产生怎样的反应?OPEC将对页岩油的复苏采取怎样的反应?



原油技术分析：



从原油连续日线图来看，布林带三轨呈多头排序，k线走出阶梯式上行走势，上涨动能较足。本周为2016年最后一个星期，多头顺势而上想在年线收官之际创造一个好成绩。周二开盘重点关注53.50。MACD指标在零轴上方走平，红色动能柱放量，KDJ指标拐头向上。综合来看，油价周二开盘高开可能性较大，本周年线收官之战，时间短任务重，因此周二开盘将十分重要。



原油操作建议：



1、53.0美元附近做多，止损0.4美元，目标53.8-54.0美元附近；



2、54.0美元附近做空，止损0.4美元，目标53.0-52.8美元附近；



白银技术分析:



从现货白银日线图来看，布林带开口明显，k线沿着布林带下轨不断向下运行。短期白银价格难摆低迷走势。白银价格要想重回16大关还需看美元走势。今日美元走势小幅下跌，白银周二开盘或受此支撑。MACD指标不断向下运行，绿色动能柱缩量。综合来看，白银价格继续下挫可能性较大，白银市场休市三天，多头修整状态开启年线收官之战。



白银操作建议：



1、15.8美元附近做空，止损0.2美元，目标看向15.6美元附近；



2、15.6美元附近做多，止损0.2美元,，目标看向16.1美元附近；



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文/张皓晟



