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[实战看盘] 数字江恩：中国股市技术解盘第一人！精准狠！牛13！涨停大师 [复制链接]

数字江恩88

红豆币
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发表于 2016-12-27 08:25:23 |显示全部楼层
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什么是中国技术解盘第一人，就是解盘必须精准，怎么说大盘必须怎么走。而个股涨停，也必须牛13！2675我们赚取了百分之二十的利润，而最近我们连续收获涨停。看看学员的评价和交割单吧，就这，精准狠。

股知道理论--《轮回理论》《太极理论》两部分，数字江恩：股知道理论创始人

可以这样说，本人可以预测顶底区间，只要是跟踪本人博客的人都知道，逃顶+抄底的技术是无敌的。这里包含了江恩的循环技术+波浪结构的数字理论。甚至最近本人研究的缠论扩展结构和扩张结构的数学关系，本人也在最近给完全破解了。那么这个技术不可以公开世面，可是最近大盘+2015年的股灾，股民的教训是深刻的，本人也深知大家的感受，所以本人会在最近VIP课堂用三个月的时间来公布+讲解+技术分析这些最顶级的技术。

这里可以说本人的这些技术，只要你学会了，不论牛熊都可以提前预知顶底区间，能够非常顺利的掌握分析出来顶底，并且保证学会+学懂。只要你肯学习，特别是学过一些缠论或者波浪理论的股民，这是一次千载难逢的机会。本人这里可以给你一个保票，就是让你彻底学会+学懂股市技术。而且本人会运用数字因子的结构关系，来判断大盘的顶底，级别的升级结构。

最后想说这些技术，本人只在VIP课堂进行讲解，每天运用分析大盘的技术来进行。只要进入课堂的这些知识都会保证让你学会 学透 学懂，之后会反复进行讲解。
详细解盘直接新浪博客<数字江恩>
只在正规授课平台和讯网进行教学服务，请勿相信其他授课形式。
  了解从关注开始，一定会让你不虚此行
本人的微信公共号（szje588），将亲自为各位在早上8点到9点30分期间，解答手中个股的技术问题。特别是给精美点赞，留言，转发的股友优先回答问题，（+特别是打赏的将更细致的回答）。欢迎关注留言+提问。 本人的博客，更有每天准确的分时解盘。

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