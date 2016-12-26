势王2016年终分析报告：白银原油市场年终策略 [复制链接]

转眼间圣诞节已过，而2016年进入尾声，在此势王特此作出年度财经报告，总结在过去的一年内，全球金融市场面临哪些重磅时间，贵金属、原油、外汇市场又有哪些变化?

一架轰炸机贯穿2016年：OPEC减产

在2016年对于原油市场而言，要论那个是最为重磅的时间，哪非OPEC减产莫属。4月、6月、9月、11月，已然贯穿整个2016年，才在最后结尾时OPEC产油国达成减产协议，原油价格也因欧佩克减产起起伏伏，从26美元反弹至如今52.50美元附近。

不过，很意外的是，OPEC减产仍未结束，2017年也将进入减产模式。

11月30日OPEC大会期间，先是沙特能源部长为促成减产，表示愿意接受伊朗提议，将其产量冻结在其上报的10月产出水平390万桶/日，并同意伊朗减产豁免。这也是8年首份OPEC减产协议。

12月10日)OPEC与非OPEC产油国在维也纳达成了2001年以来的首个联合减产协议。

非OPEC产油国同意减产55.8万桶/日以配合OPEC产油国的减产行动，虽然不及期望的60万桶/日，但依然是非OPEC产油国历史上最大的减产配合。

一颗深水炸弹炸晕2016金银油：英国退欧

OPEC减产协议可能对金银影响不大，在2016年对金银油三者影响都非常大的事件非英国退欧公投莫属，在结果未公布之前，市场普遍预期英国不会退欧，谁知这颗深水炸弹竟然成功炸晕金银油。当时黄金、白银价格急剧飙涨近100点，黄金价格更是连连走高。

英国在6月23日的公投中意外决定退出欧盟，这令许多市场遭受打击，包括大宗商品。英镑/美元崩跌至30年低点。英国公投结果增加了欧盟经济前景面临的风险。

从数据上来说，英国脱欧可能导致欧元区明年CPI升幅减少最多0.25个百分点，GDP增速0.25-0.5个百分点。

一场空战无限轰炸意外2016年：美国大选特朗普胜

其实，2016年上述两件重磅事件都不是最为精彩的，美国大选这场年度撕逼大戏才是最为精彩的戏剧，各种爆冷持续轰炸金融市场，黄金白银价格更是被其所左右。最让人意外的是，美国大选结果竟以特朗普逆袭成功，打脸一片，而黄金白银价格更是直线跌穿1300大关。随后持续承压，如今黄金价格更是紧逼1100大关。

11月9日美国大选最新消息显示，特朗普264票比希拉里215，美国开启特朗普时代。

美东时间12月19日，特朗普在选举人团的投票中轻松获得304张选票，超过270张的必要票数，正式得到入主白宫的“门票”。美国大选就此尘埃落定。

想想特朗普获选后，金融市场发生了什么?首先，美元连连走高更是突破100大关，日本TPP被废，能源行业，美页岩油持续增产等等。

一颗哑弹逗笑2016年：意大利宪改公投

有英国退欧公投在前，意大利举行公投并非超出市场的预料，不过，意大利公投失败引发欧盟解体危机的猜测，且后续影响仍在继续，贵金属与原油市场价格波动并没有预期般大，可谓是虎头蛇尾的一场戏。

12月5日初期投票结果显示，反对派在意大利修宪公投中领先多达20个点。总理伦齐承认失败，称对此负全部责任，将提出辞职。受此影响，欧元暴跌，黄金及日元大涨。

欧洲央行管委维勒鲁瓦也指出，虽然意大利公投与英国脱欧公投无法比较，但意大利公投有可能成为另一个不确定性的源头，其将密切观察意大利公投的影响。

势王总结：2016年当然并非只有这些重磅事件，但要论全球知名力的话非这四大重磅事件莫属，美联储加息因在2015年玩了一次世纪加息，在2016年12月加息市场已早有预期，所以不在列举，若需了解更多详细情况，关注势王了解详情！

从现货白银四小时走势图来看，圣诞节前任何资产都稍有回落白银价格也不例外。从盘面上看k线完成M型走势。昨日笔者给出点位完美表现。今日假期前市场仍维持震荡走势。k先上方压力位16.10和16.20.两个点位，下方支撑位15.90及15.80两个点位。不过今天笔者想大胆猜测一下，预计白银价格将在15.90-16.05附近震荡。

从原油连续四小时走势图来看，k线由于合约交割跳开至53美元上方本就存在回落需求，加之昨夜EIA意外利空，油价更是承压下行，但还是保住52美元大关。下方支撑点为有布林带中轨支撑及前期高点支撑。目前正在前期五星支撑点位。不过消息面利空重重，油价上涨动能不足。从指标上看，布林带向上收口，MACD指标即将形成死叉，红色动能柱逐渐缩量，KDJ指标拐头向下。

综合来看，基本面利空油价技术面也令油价承压，预计油价会先走高一波后承压下行。其他时段的操作建议暂时不给出，亚盘时段，操作上建议做多为主。

独家应对策略：

现货白银：

1、16.10美元附近做空，目标看向15.92位置，止损在16.2美元上方;

2、触及15.8美元可做多，目标看向16.1美元，止损15.79美元下方。

现货原油：

1、53.00美元附近做空，止损53.50美元上方，目标看向52.00美元附近。

2、52.50美元附近做多，止损在52.00美元下方，目标看向53.50美元附近。

文/势王 唯信xsxjvx