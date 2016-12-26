[实战看盘] 势王：2016年最后一周白银原油年关分析上涨有望 [复制链接]

周又一周，眨眼间2016年就将进入最后一周了(12月26—30日)。在这最后一周时间里，金银油三大市场又将以何种形式来告别2016年呢?



温馨提示：圣诞节、元旦节影响，本周财经数据及事件较为清淡，市场交投谨慎。预计金银油价格将于周三(12月28日)产生大幅波动。



最后一周：爆料如下：



本周金融市场整体较为平静，投资者须重点关注日本经济数据的公布，而美国EIA库存数据也因节假日影响推延至零点公布，须早作准备。



其次，原油市场投资者须提高警惕，因进入2016年最后一周，同时也意味着2017年OPEC减产协议执行来袭，减产执行消息将不断涌现，原油市场恐大受影响。



再者，进入2016年最后一周，各大企业总结报告将层出不穷，且对2017年前瞻报告也将像雨点般飞出，投资者须重点关注，从而找寻更多的投资机遇。



最后，不得不提醒各位投资者，在最后一周周线收官时，须高度警惕获利了结影响。



金银油怎样收官2016年？



对于2016年，金、银、油三大市场可谓是有苦有甜!并且重磅事件与数据层出不穷，而金银油价格也是高低起伏，但要论最悲剧的话，非黄金价格莫属。(具体可见《势王2016年终分析报告：金银油市场四个深水炸弹》一文)而转眼间进入2016年最后一周了，金银油三大市场又将一如何收官2016年呢?别急，且看下文。



黄金市场：上文提到2016年最悲剧要属黄金价格。其原因在于，2016年初黄金价格徘徊于1100美元附近，现今，在经历了英国退欧，美国大选等重磅事件后，又再度回到了1100附近，可谓是兜兜转转整个2016年就是空忙活。



白银市场：黄金白银不分家，黄金价格如此悲剧，白银价格也好不到哪去。目前震荡于15美元附近，2016年最后一周，因节假日影响市场交投清谈，势王预计白银价格将持续下行再创新低。



原油市场：2016年原油价格整体而言可谓是大幅飙涨，从26美元低点反弹至今，在最后一周势王预计，将再度冲击2016年高点纪录54.51美元，因近期减产执行可行度不断增加，且更有报道称，伊拉克已准备好减产，沙特乐观预期，而当前国际油价震荡于52.50美元附近，若本周减产传闻利好，原油价格仍有较大概率刷新2016年高点，从而完美收官。



以上观点仅供参考，并不构成投资建议，感谢各位一直以来的支持，欢迎大家转发、分享、评论，让我们一起成长！

文/势王 唯信xsxjvx

