[实战看盘] 盘中逆转是小果子，大的仙桃是翻转！ [复制链接]

重要提示：周一早盘市场继续出现大幅震荡，震荡的背后部分个股的做空动能正在加大，而部分个股中回补力量却在悄然增强。这意味着震荡后个股的分化已经提前开始。 请迅速在电脑或者手机浏览器中直接输入“博尔量化.net”，回车后进入量化平台查询个股资金行为查询，或者直接添加“BULL591”博尔公众微信查询。 中午说必有转机，午后言中引来不少朋友的点赞，但实际我不是神仙，就是因为别看开盘大跌，但实际空头回补主导交易的股票实际翻倍了。大幅低开但大量股票空头回补，大家如果看到了，估计也会和有一样的判断。同样大家也不要觉得量化有多牛，量化数据带来不要利润，利润靠的还是大家自己看清数据后的判断。就眼下来说，大家确实可以用电脑或者手机在浏览器里面输入“博尔量化.net”，然后去量化一下今天手头那些盘中逆转的股票，因为有些逆转只是个小果子，但有些是大的仙桃，后面还厚满满的利润等着大家。 前面说了，今年逆转的靠的是空头回补，但有的空头回补只是小成果，有的空头回补是大仙桃，区别就是空头回补之前的做空力量有多大，要是量化出来做空主导的力量很弱，那就说明本来空头就没打算做空，也就是市场连续调整，顺势打压一下。那这种股票一旦回补出现，一个大果子、大仙桃就出现了。现在这样的股票好多的，大家看下图就明白。 一口气放了好多图，也说现在这种做空微弱紧跟做多主导的股票非常的多，但很明显，这种交易状态下出现空头回补，就是说明空头收手了，自然翻转向上的机会更大。所以同样的调整，大家也可以用电脑或者手机，在浏览器里面输入“博尔量化.net”去量化自己手头的股票，一旦也是之前做空主导微弱、今天空头回补主导出现，那后面翻转的机会也是大大的。 今天行情是在结果子，那不论结的是仙桃还是酸枣，明天要摘果子的了，那么样的果子值得摘？今天回补主导明天又做空主导的股票能摘吗？显然不行。真正瓜熟蒂落的，就是今天回补之后明天就做多主导跟进。因为这样的股票明显就快市场一拍，今天市场实际由于早上的恐慌，整体还是做空主导的多，空头回补已经领先一步了，明天等市场里很多股票回过神来开始回补时，做多主导的就又领先了一步. 博尔量化.net 平台整理 2016-12-26

