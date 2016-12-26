[长线是金] 张皓晟：投资现货原油千万不要输掉心态 [复制链接]

“临渊羡鱼，不如退而结网”很多时候我们在看盘的时总是觉得某个点位可以进场可是又不敢，等行情走过了才去后悔，有时候好不容易做了一个决定结果是错的，那么为什么对的时候我们总是犹豫，错的时候总是进场呢？归根究底是因为我们不够自信，犹豫不决，只有不断地交易才能成长，只有经历过一次次失败才能更快的成功，张皓晟老师愿每一位投资的朋友都能找到自己方法，走向成功之路！



投资之初，你是否并没有得到正确有力的指导？你是否被机会和利益迷惑而忽视了严格止损的必要性？匆忙的开始之后，你一次次被涨跌和盈亏所误导，深陷其中不能自拔，待到别人盈利时，才发现自己的仓位已寥寥无几，你以为赚钱都属于别人，亏钱暴仓只有你栽倒，然而你可知道：好运气会过去,坏运气也会到来，当所有的运气过后你是否还在市场存留？这才是你最终盈利的见证！用错误的习惯追求正确的结果，无异于缘木求鱼；对待市场多些谨慎和敬畏，市场才会还你以果实。



金融市场上惯输的人就像醉酒者一样,一次小的亏损就像喝了一盅,一次大的亏损就像喝得熏熏大醉,一系列的亏损就是每天都喝醉了酒.醉酒可以治疗,惯输者也一样,他可以从醉酒者戒酒的基本原则开始。



一个成功的交易者遇到一次亏损,会认真检查原因。连续几次亏损对他来说就是一个信号:说明什么地方或什么东西出了问题,是停下来彻底检查和考虑市场分析和交易方法的时候了。惯输者则停不下来,因为他受激动和紧张的影响,因为他受惯性运动的影响,因为他还继续希望赚大钱。



大多数惯输者把亏损隐藏起来,既不给自己看,也不给别人看,甚至把结算单扔进垃圾筒去。一个惯输者就像一个根本就不知道到底喝了多少酒的醉酒者,他也不知道自己到底输了多少钱。



在亏损进一步加大,资金进一步减少时,惯输者就像醉酒者一样,受到交不起房租或工作被炒鱿鱼的威胁。由于心理上的压力,他急于从市场上赚钱并减少亏损,所以进行锁仓,或者在原来亏损的方向再加倍建仓,或者改变他的策略,进行套利或对冲交易。结果呢,在大多数情况下还是输钱。



掉进谷底的感觉是很不好受的。当交易者输了他输不起的钱时,当他把所有的积蓄都葬送到金融市场时,当他向亲朋好友答应确保能赚钱却输了钱时,就意味着交易者到达了谷底。到达谷底后,作为交易者的他已经死亡,从此永远不再回头看一眼金融市场。有极少数人真正地认识并克服了自己的弱点,他们痛苦地中断输钱的恶性循环。有些输钱者在养好伤口后,又重新返回市场,但他们变得谨小慎微,具有很强的恐惧害怕心理,这就注定了他们还不能彻底改变其输钱的命运。



寄语：



无论是初入市场的初学者，还是已经在市场摸索多年的老投资者，在投资过程中，一定要把握好自己的心理，任凭市场风浪如何大，都要做到稳坐自己的钓鱼船。



（文/关注公众号张皓晟）笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6



