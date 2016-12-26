[技术分析]  田晶颖：12.27七连阴!金价12年最长连跌周 看原油白银后市看涨看跌 [复制链接]

田晶颖：12.27七连阴!金价12年最长连跌周 看原油白银后市看涨看跌



随着圣诞钟声的敲响，2016年的交易也仅剩下了最后一个并不完整的单周时间。目前，许多欧美交易员已清仓离场。剩下的人则准备好在流动性稀落下可能出现的震荡。回顾历史，过去九年中有五年的最后两周相当淡静，但2008年和2014年最后两周却是该年震荡最剧烈的时刻。从外汇市场来看，年末最后一周的最大风险或许依然来自于市场仓位的调整，上周投机客一个多月来首度大减美元净多仓，而一些投行也已发出了美元可能出现高位回调的警告。



周一亚市盘初现货黄金小幅上涨，现交投在1133.65美元/盎司附近。黄金上周五小幅上升，因美元从14年高位回落，累跌0.3%，为2004年5月份以来首次出现连跌七周。贵金属和基本金属期权的场内交易将在周一因圣诞节假期休市。今日继续和晶颖薇信TJY375一起观市。



晶颖说市：黄金动荡的2016?



由于市场预期经济增速加快将为美联储进一步加息提供更多理由，投资者疯狂逃离黄金ETF，这使得上周金价录得12年来的最长下跌周数。



今年对黄金是一个动荡之年，上半年受英国脱欧公投**不确定性的提振，金价曾创下40年多来最佳的半年度表现。然而，自特朗普11月8日赢得美国总统大选之后，黄金ETF持仓开始持续缩水。



晶颖认为，黄金将会走低，预计“进入年末将会有一些小的抛盘，在一月份行情启动前，黄金在下个月将会上涨更高。



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晶颖说技：原油白银何去何从？



原油技术分析



原油从日线看，连续两日录得一根阳线，目前价格处于布林带中轨上方运行，布林带整体通道有向上运行的趋势。MA快线系统出现向上的拐头。MACD指标死叉向下运行，绿柱缩量。KDJ指标拐头有向上运行的迹象。短期内，晶颖个人还是看好有小幅回调。但是大趋势目前来说，晶颖认为还是以多头为主。晶颖预测周二原油极有可能高开，然后走一波回调，晶颖老师看好减产的一个执行力度。晶颖预计原油本周会在53美元左右高开，本周预计回调位置在51美元左右，然后再持续单边上涨再次试探突破55美元的强压力位。更多消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



原油操作建议



1、建议53.8—54.0美元附近布局空单，止损0.5美元，目标53.5-53.2美元附近；



2、建议52.8—53.0美元附近布局多单，止损0.5美元，目标53.50-54美元附近。



白银技术分析



白银市场看似一片风平浪静，实则已暗潮汹涌。白银自触底后整体维持底部的震荡整理，日线收阴，四小时形成下降通道，整体行情仍然偏弱势，近期的思路震荡看待，前期的低点15.6一线的支撑，上方则看16.2一线压力位，后市以反弹做空为主，低多辅助，白银走势虽偏弱，但是下跌空间有限，晶颖认为这周关注15.6支撑力度，若跌破15.6那么晶颖预计还将继续打开下方空间。不破此位，白银将会继续维持底部的震荡整理。更多消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



白银操作建议



1、建议15.8—15.9美元附近布局空单，止损0.2美元，目标15.7-15.6美元；



2、建议15.6—15.7美元附近布局多单，止损0.2美元，目标15.8—15.9美元。



晶颖坦白讲：设置止损止盈需要注意哪些？你都知道吗？



如果你不能专注于防守，就绝对不可能成为真正成功的交易者。在交易过程中，止损止盈的设置需注意以下问题：



其一，凡事预则立，不预则废。所有的止损止盈都必须在进场之前设定。做现货投资，必须养成一种良好的习惯，就是在建仓的时候设置好止损止盈位。



其二，止损要与趋势相结合。趋势有三种：上涨、下跌和盘整。在盘整阶段，价格在某一范围内止损的错误性的概率要大。



其三，选择适合自己的止损止盈方法。这要因人而异，例如选择交易工具设置止损，可以是均线、趋势线、形态等其他工具，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好你就盲目拿来用。



止损止盈执行的原则:规则是容易制定的，但执行还得靠人，所以当你设定好了止盈或止损之后就要严格的去执行，就像军人执行命令是天职一样，虽然也有可能执行的结果不一定好于不执行，但原则就是在允许小的错误发生，但总体上可以保障你的投资之路走得更加稳健、更长长！晶颖说到原则的执行，这里有名的例子就是巴菲特在2000年不参与自己不熟悉的网络科技，虽然没有在上面获得财富升值效益，但同时却规避了网络泡沫破灭的巨大风险！



