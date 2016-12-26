[聊股沙龙] 涂圣凯：K线让你认清趋势和周期 [复制链接]

即使是那些只做T＋0交易的短线投机者，也不能仅仅依赖60分钟K线图，何况在黄金市场上如想得到更多的利润，持中长线操作态势也是十分必要和有益的。周K线图和日K线图的作用，正在于帮助投资者认清趋势和周期。顺势而为是黄金市场制胜的秘诀。预测市场趋势发现重大阻力点，是日K线图最重要的功能。此外，每一根日K线图上直线的象征意义：通常情况下，当开盘价很低而收盘价接近全天最高价，即当天拉出一根大阳线是买入信号；而收盘价和开盘价持平，当天开出一根十字星即是市场有所等待、可能会有转折的信号；而开盘价较低，价位上涨后，又退回到开盘价以下收市，当天开出一根带有长影线的阴线是明显的下跌信号。需要注意的是，这些信号须和其他分析手段合并使用，准确率才更高。在大的涨势中，常夹杂有一些小的跌势，这些小跌势的时间通常在一星期左右，只有经常研究日K线图和周K线图，才可能不被短期趋势搅昏了头脑。



顺势买卖要注意在趋势刚刚形成时就果断跟进，大多数投资者容易犯的错误是在跌势中跟进太快，总以为价位已低，于是不断地逆势买进，偶尔抓准了反弹机会可赚一点，但如果抓错了入市点，或未能及时获利平仓，就会被套牢，拖得越久，损失越大。



周K线图和月K线图并不仅仅是供长线投资者参考的。周K线图的作用是除了揭示大势外，它还揭示黄金价格涨跌的周期性规律。通常情况下。如果周K线图的位置在上涨周期中，上一根周K线图收市在高处，本周价位突破上周最高点。这些都是上涨的信号。在判断市场走势的大转势时，周K线图在黄金循环周期中的位置是十分重要的。



黄金市场的用兵之道，贵在随机应变。但对于入市不久的投资者来说，寻找市场的顶和底，或许会觉得很难，但是对于那些功力高深的黄金交易大师，却有人专用找顶和找底的办法，输小赚大，累积了几十亿美元的财富。黄金市场的心理行为特性，亦并非一成不变，随时研究这些变化，对市场和自身的心理行为特性善加把握，则知己知彼，离战胜黄金市场就不太遥远了。



温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。当你独自一人做单时一定要心态平和的去做，如果觉得自己的心态不适合做单了就离开电脑去休息，或者你找一个可以给你指导建议的老师，这样才能保证你在这个市场不被淘汰；这个市场没有绝对神准分析，只有摆好心态，严格按照操作流程来操作，才能达到小亏大赚，这样才能稳健的盈利。



建议广大投资者在操作时要拥有一个平常心,洞悉行情的本质，完全实事求是的心理状态。进而养成好的做单思路，相信：养成一种好的做单思路，方可收获一份好的财富！



文/涂圣凯撰V信tushengkai886



